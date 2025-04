Uvita Fernández sigue derecho para el gol en Belgrano: el 1 a 0 ante Estudiantes

En el clásico no fue titular por no estar a pleno en lo físico. Entró y desequilibró. Volvió al once en La Plata, y anotó otra vez. Un Nicolás Fernández del que Belgrano disfruta, puso el 1 a 0 en la visita a Estudiantes por la Copa de la Liga, fecha 12.

Belgrano había pasado por sofocones ante un rival que tomó la iniciativa, aún con rotación entre los once titulares. Hasta que los 41 pudo responder y fue con gol. Recibió “Uvita” sobre la izquierda, sin oposición, se cerró y le dejaron espacio para el derechazo desde fuera del área que superó la estirada de Mansilla.

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, UVITA! ⚽🔝



#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM

Sexto gol del delantero en el Apertura, goleador de Belgrano y en el pelotón de artilleros de la Liga Profesional. Ventaja para un Pirata que se había salvado en un par de ocasiones, entre ellas en un gol anulado a instancias del VAR por fuera de juego de Ramiro Funes Mori.

#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM

LOS NÚMEROS DE UVITA FERNÁNDEZ EN BELGRANO

Con su gol en La Plata, Nicolás Fernández suma seis en el torneo Apertura y once desde que se incorporó a Belgrano, en 30 partidos. Aportó además tres asistencias (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

Uvita Fernández anotó un golazo en el 1-0 de Belgrano ante Estudiantes, en La Plata. (Captura de pantalla)

Pasó además a ser uno de los goleadores del actual torneo, junto a Gabriel Ávalos (Independiente) y Andres Vombergar (San Lorenzo).