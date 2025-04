Talleres oficializó el fin de ciclo del Cacique Medina; lo esperaban en Urugay

A un mes de la final ganada por la Supercopa Internacional en Paraguay, el Cacique Alexander Medina transitó por la cornisa en Talleres. Y la derrota ante Sao Paulo en el Kempes, por el debut en Copa Libertadores con la reprobación del público, fue el empujón final. Así lo comunicó de manera oficial el club, pasada las 21.30 de este jueves.

La calamitosa eliminación de Copa Argentina frente a Armenio dejó contra las cuerdas al Cacique, cuando todavía no se había apagado la euforia de la vuelta olímpica ante River. Y la opaca campaña en la Copa de la Liga, con apenas un triunfo en el 11 fechas (ante el colista San Martín de San Juan), pesan más en la balanza que la segunda estrella para agregar en el escudo.

El DT de Talleres y el presidente. Alexander Medina ha sido respaldado por el presidente albiazul. Desde la eliminación de Copa Argentina ante Armenio han estado en contacto. Fassi ya está en Córdoba, tras su regreso de México. (La Voz)

Así se reflejó en un Kempes con una concurrencia muy por debajo de lo esperado para una presentación en Copa Libertadores, por la impaciencia por otros 90 minutos sin juego ni goles, y la rechifla indisimulable del final del encuentro para el DT, marcaron un quiebre definitivo con Medina.

Alexander Medina, tras la eliminación de Talleres en Copa Argentina, ante Deportivo Armenio. (Prensa Talleres)

A la vez, Nacional de Montevideo está sin técnico, viene de ser goleador por Atlético Nacional de Colombia, dirigido por Javier Gandolfi, con DT interino y quiere y espera al Cacique. Lo que activó la posible salida del entrenador uruguayo.

¿UN TIRA Y AFLOJE CON ANDRÉS FASSI?

Alexander Medina, más allá del gesto adusto por la derrrota frente a Sao Paulo y lo complicado del presente Albiazul, fue taxativo: “Yo no me pongo plazos. Lo único que quiero es tratar de ganar el próximo partido. Me pongo el objetivo de plantear el mejor equipo para enfrentar a Gimnasia”.

Talleres ante São Paulo en el Kempes. (Facundo Luque / La Voz).

Eso expresó el DT en conferencia de prensa, al parcer con ánimos para seguir. No sería la postura del lado dirigencial en Talleres. De hecho, ven el interés de Nacional de Montevideo como una salida elegante para Medina. Para Andrés Fassi y su entorno, la campaña 2025 ya no da para extender el crédito.

Podcast Mundo Talleres con el Director Técnico Alexander Medina. (Nicolás Bravo / La Voz)

Por cierto, hay un obstáculo y pasa por el plano económico. El Cacique exigiría el pago total del contrato, que se extiende hasta diciembre, y Fassi negociaría para pagar sólo hasta el último día trabajado.

Los dos ponen en la mesa sus argumentos. Del lado dirigencial, todo el peso que conlleva apenas una victoria en 15 partidos disputados este año. Y por parte del técnico la final ganada por penales ante River para el primer título Albiazul oficial en AFA, y haber peleado hasta la última fecha el torneo en diciembre pasado.

El DT de Talleres, Alexander Medina, junto al presidente Andrés Fassi. (Captura web).

Incluso en los oídos de Medina, y de muchos, todavía resuenan la frase de Fassi a comienzos de marzo: “Gallardo y el Cacique son los mejores técnicos del fútbol argentino”.

Y en cuanto al apoyo del plantel, el técnico también se mostró seguro: “Hay algunos rendimientos que pueden estar bajos, obviamente, pero hay otros que son muy buenos ¿no?. Es cierto que algunos rendimientos están bajos, pero no van al hecho de ser apoyado o no. Hay momento de los jugadores que no son los mejores ni los ideales”.

LOS NOMBRES QUE SUENAN EN TALLERES

Sí termina el ciclo de Alexander Medina, quién tomará el timón en Talleres. Sobre todo ante dos partidos clave, este sábado contra Gimnasia en el Kempes (para entrar al lote de clasificados de la Copa de la Liga), y el martes contra Libertad en Paraguay por Libertadores.

El técnico de México Diego Cocca durante el segundo tiempo del partido amistoso contra Camerún, el sábado 10 de junio de 2023, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)

El Cacique ya afrontó una secuencia similar que podía dirimir su futuro, en el clásico con Belgrano y el debut copero con Sao Paulo. Y no salió indemne. Los hinchas Albiazules apuntaban a ganar en Alberdi y al menos no perder contra los brasileños.

🗣️ Gareca se refirió a los dichos de Vidal, quien dijo que "contra Argentina va a ser mucho más facil" que contra Paraguay.@DistasioNicolas @LeoUrangaok @marcelonasarala https://t.co/ppR8yxgyG5 pic.twitter.com/Zq3kkJFiMp — Splendid AM 990 (@splendidam990) April 3, 2025

Como candidatos, no es secreto que a Fassi le gusta el trabajo de Diego Cocca, cuyo último trabajo fue dirigir al Valladolid durante ocho fechas. El nombre de Ricardo Gareca es grato en barrio Jardín, sobre todo por su tambaleante presente al frente de la Selección de Chile, aunque ya fue ratificado al menos hasta el duelo con Argentina por eliminatorias, en junio próximo.

Javier Gandolfi, cerca de ser campeón (Independiente DV)

Y hasta se mencionó a Javier Gandolfi, el técnico cuya campaña llevó a Talleres a disputar la final de la Supercopa Internacional. Difícil ya que asumió en Atlético Nacional de Colombia en enero de 2025. De cualquier modo, es un técnico de la casa, moldeado por la mano de Fassi.