Una joven en silla de ruedas se atrincheró frente a un colectivo de Córdoba para poder subir

Las personas que se manejan en sillas de ruedas por Córdoba cuentan con un denominador en común aparte de su movilidad reducida: padecen toda una odisea para tomar un colectivo. Una joven se cansó de esta situación y mostró en las redes sociales lo que tuvo que hacer para poder subir a un vehículo de Tamse.

Celeste compartió el lamentable momento que vivió. Se tuvo que atrincherar frente a una unidad para poder subir. “Todos los días reniego con algún chofer”, escribió en su cuenta de Instagram.

UNA JOVEN SE ATRINCHERÓ PARA SUBIR A UN COLECTIVO

“Estoy acá y no me quieren subir porque está lleno el colectivo”, dijo Celeste al inicio de su vida. La joven se encontraba esperando el transporte público en una parada de Tamse sobre avenida General Paz y La Rioja, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Celeste esperaba el 53. Cuando llegó la unidad, el chofer no quiso abrirle la puerta con la excusa de que el vehículo se encontraba repleto de personas. “Mi lugar de discapacitado está reservado. Yo no te voy a dejar moverte. Ya me cansé de renegar”, exclamó la joven, sobre el pavimento y frente al colectivo.

“Acá nos quedaremos hasta que digne a abrirme la puerta”, agregó. En diálogo con Vía Córdoba, contó que estuvo frente a la unidad unos 10 minutos, hasta que algunos pasajeros bajaron y pudo subir para ocupar el lugar destinado a personas en sillas de ruedas.

“Estoy harta, enojada y cansada de esta situación. Me hacen sentir tan mal. Nuestros derechos tienen que ser respetados”, cerró Celeste en su posteo.

QUÉ DIJO TAMSE SOBRE LA LAMENTABLE SITUACIÓN

Fuentes vinculadas a Tamse dijeron a Vía Córdoba que el hecho los “sorprendió”. “Es un hecho que nos sorprendió y por supuesto lamentamos. En Tamse, se trabaja permanentemente para capacitar al personal en el trato adecuado a personas con discapacidad”, explicaron. Sin embargo, la joven afirmó que todos los días padece situaciones similares con la empresa.

Sobre la actitud del chofer de la unidad, desde Tamse sostuvieron: “El chofer claramente no tuvo empatía, la usuaria finalmente pudo realizar el viaje, pero obviamente no debería haber ocurrido nada de lo que vimos”.