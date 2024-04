“Quienes mejor lo trataron fueron los presos”: el calvario que vivió el joven con discapacidad detenido

El viernes 19, un taxista de Córdoba fue abordado por un grupo de delincuentes en pleno Centro de la ciudad. Le sustrajeron cerca de cinco millones de pesos, los cuales iban a ser destinados para la cirugía de un familiar. Minutos después del suceso detuvieron a Maximiliano Tejerina con parte del dinero robado, quien explicó cómo quedó implicado en el hurto.

Maximiliano parece disfasia, afasia y anormalidades en la movilidad como secuelas de un traumatismo intracraneal a raíz de un disparo que recibió a sus 11 años. Esto se traduce como una pérdida del habla y una gran dificultad para mover tanto sus brazos como piernas.

LA PALABRA DE MAXIMILIANO, EL JOVEN CON DISCAPACIDAD DETENIDO

El joven es egresado de Famaf y trabaja como programador en la empresa Globant, de donde se retiró antes el viernes para ir hasta el Mercado Norte. “Tipo 17 estaba en el mercado, compré carne y mercadería en un supermercado”, contó Maximiliano en diálogo con El Doce. El joven se comunica por medio de una computadora.

Maximiliano trabaja en el área tecnológica de la empresa Globant. Foto: Pedro Castillo

Cerca de las 17.30, a metros de la calle Rivadavia, vio como a un hombre se le caían fajos de billetes. “Todo pasó muy rápido. El tipo comenzó a levantar el dinero y se fueron rápido en la moto. Varias personas empezaron a levantar dinero”, explicó. “Logré alzar un fajo y me dirigí a la costanera a buscar un policía para devolver el dinero”, siguió.

“No había ningún policía en el lugar. En la calle General Paz e Igualdad me intercepta una persona y llamó a un policía. El civil me acusaba que yo robé ese dinero y me caí de la moto. Me sentí muy mal. Le dije al policía que tenía tickets, que estaba comprando en el mercado”, relató Maximiliano.

“Prefirieron escuchar al hombre que estaba muy fuera de sí, muy alterado diciendo que había que hacerme cagar. Otro policía decía que, que no me peguen por mi discapacidad, que había muchas cámaras”, continuó.

EL INFIERNO QUE VIVIÓ MAXIMILIANO EN SU DETENCIÓN

Tras quedar detenido, el joven contó que fue llevado a Tribunales 2, donde le tomaron una foto y le pintaron los dedos. Relató que lo acusaron de tener olor a marihuana y ser el autor del robo. “Nunca me dijeron que iba a quedar detenido y nunca me dieron la posibilidad de escribir a un familiar”, dijo.

“Dentro de la cárcel fue mucho peor. Se burlaban, me insultaban y otros especulaban que era sordo. Yo estaba muy preocupado por mi esposa, mi familia, estaba con ansiedad, un ataque de pánico y no podía expresarlo”, siguió Maximiliano.

Amigos y familiares de Maximiliano exigieron su liberación en la Jefatura de Policía.

Según lo explicado por su abogado, Iván Mochkofsky, Maximiliano se encuentra imputado por hurto y se está llevando adelante una investigación con las cámaras del sector para determinar su inocencia. Asimismo, el letrado aclaró que quienes mejor lo trataron en el recinto fueron los presos.

“Los policías le pedían hacer cosas que no puede, como sacar la lengua, hablar o mover los brazos”, contó Mochkofsky. También comentó que no dejaron que vaya al baño, a pesar de todas las señas que el joven hacía.

“Nunca debí haber recogido ese dinero, ni siquiera para hacer una obra de bien. No pensé en las consecuencias. Perdono de corazón a todos los policías que trataron de hacerme miserable”, cerró Maximiliano en diálogo con El Doce.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, apuntó al accionar de la Policía. “Quedó imputado. Yo no puedo meterme en un terreno que no me corresponde. Lo que me compete es el desempeño de la Policía, que fue correcto y estuvo en el marco de la ley”, sostuvo.

VIDEO: LA LIBERACIÓN DE MAXIMILIANO, EL JOVEN DISCAPACITADO