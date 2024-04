Robo millonario en Córdoba: atropellaron y golpearon a un taxista para sacarle 5 millones de pesos

Un taxista salió de una financiera en la ciudad de Córdoba con una importante suma de dinero y fue interceptado por un grupo de ladrones que lo atropelló y lo golpeó para fugarse con los billetes y concretar un robo millonario.

ROBO MILLONARIO EN EL CENTRO DE CÓRDOBA

El hecho acaeció alrededor de las 17 de este viernes en la esquina de Rivera Indarte y Humberto Primo, barrio Centro, cuando Gustavo, la víctima, salía con la cuantiosa suma de dinero y se dirigía a su auto estacionado. En ese marco, al menos cinco delincuentes aparecieron.

Un taxista fue abordado por una banda, le robaron y lo atropellaron. (Gentileza Cadena 3)

El hombre que iba a usar el dinero para fines médicos fue interceptado por cuatro motochorros en dos motocicletas y otro grupo a especificar en un Peugeot 2008 de color negro. Comenzaron un forcejeo y opuso resistencia.

Por eso, los malvivientes atropellaron a Gustavo dos veces y cuando estaba reincorporándose, le dieron una golpiza que lo dejó sin posibilidades. Finalmente, los delincuentes se escaparon con el bolso que contenía 5 millones de pesos.

Un taxista fue abordado por una banda, le robaron y lo atropellaron. (Gentileza Cadena 3)

LO ATROPELLARON DOS VECES PARA ROBARLE EN CÓRDOBA

“Cuando volteo a uno de ellos, que yo no lo dejaba ir, vino el auto y me atropelló dos veces”, rememoró el taxista en diálogo con Cadena 3. Luego, fue trasladado a un centro médico, donde le constataron lesiones que no fueron de gravedad a pesar de las agresiones.

“Es totalmente injusto esto”, cerró el taxista que sufrió el robo de cinco millones de pesos en el centro de la ciudad de Córdoba. Ahora, la Policía investiga las causas y condiciones alrededor del caso. Hay un detenido.