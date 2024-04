Indignación en Córdoba por el violento robo a un joven con discapacidad

Los vecinos de Villa Giardino, una localidad del interior de Córdoba, se encuentran conmocionados tras el violento robo que sufrió un joven con discapacidad que vive en la ciudad. Le quitaron sus pertenencias y fue brutalmente golpeado por dos personas.

Se trata de Nazareno Iglesias, un vecino de 25 años con una leve discapacidad, quien sufrió el asalto el domingo 7 de abril cuando salió de su casa. El joven había comenzado a hacer trabajos de jardinería y se dirigía por la ruta 38 hacia una ferretería a comprar un repuesto cuando fue interceptado por dos personas.

CÓMO FUE EL ROBO A UN JOVEN CON DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA

“Él tiene una leve discapacidad y estaba lleno de emoción porque se había animado a lanzar su propio emprendimiento. Volvía de comprar el repuesto para su herramienta de trabajo y unos chicos lo detuvieron, a unas dos cuadras del puesto de Información Turística, para pedirle prestado el celular”, contó su hermana en diálogo con La Voz.

Nazareno recuerda que se puso nervioso, comenzó a mirar a su alrededor en busca de ayuda pero no la consiguió. Comenzaron a tironearle la bicicleta hasta que el joven cayó al suelo. Allí comenzaron a golpearlo en la cara, en la espalda y en la cintura.

El muchacho fue encontrado mientras caminado al borde de la ruta, lleno de magullones y aún con sangre en el rostro. Fue trasladado a un centro de salud, donde le realizaron siete puntos en distintas partes de la cara. Los médicos llamaron a la familia de Nazareno, quien aún estaba en shock.

El mismo hombre que lo socorrió fue a realizar la denuncia. “Llegamos a la comisaría y no nos quisieron tomar la exposición. Al parecer no lo hicieron porque no éramos familiares de él”, contaron a este medio. Sin embargo, fue hasta Huerta Grande, la localidad vecina, donde sí pudo hacer la denuncia.

Nazareno, la víctima del ataque, días antes del robo. (La Voz).

“No sólo nos tomaron la exposición unas horas más tarde, sino que el policía salió junto con nosotros a recorrer el lugar y ver si encontraban algo”, señalaron.

LA INDIGNACIÓN DE LOS VECINOS DE VILLA GIARDINO

Nazareno es parte de los bomberos de la localidad. Sus compañeros lanzaron una campaña solidaria para conseguirle una bicicleta para que pueda seguir trabajando. “El problema más grande que va a tener ahora es volver a sentirse seguro. No sólo nos roban en la calle, también hay una ola de robos de cables del tendido público. Hemos advertido a las autoridades que puede ocurrir algo muy grave”, comentaron desde la familia.

Hasta el momento, no hay detenidos por este robo. Tampoco se pudo recuperar ninguno de los objetos sustraídos. “Son chicos de su misma edad, pero no sabemos con certeza de dónde vienen. Sí sabemos que desde principio de año estos robos comenzaron a multiplicarse y que ya no es lo mismo que antes vivir en el pueblo. Ahora andamos con miedo por todas partes”, sostuvieron.