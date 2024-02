“Para el Pami estoy muerta”: el drama de una mujer que se mudó a Córdoba y no puede acceder a sus medicamentos

Juana Kolaroff es una mujer de tercera edad nacida en la provincia de Chaco, pero que vive en la casa de su hijo en la ciudad de Córdoba para poder seguir un tratamiento médico. Sin embargo, no puede seguir con el mismo porque, por un cruce de datos erróneo, ella aseguró: “Para el Pami estoy muerta”.

La mujer fue al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) para realizar las gestiones pertinentes a su patología en el corazón, pero se encontró con la desagradable sorpresa de su defunción.

Juana Kolaroff, la víctima. Foto: El Doce

Según los papeles que muestran un cruce entre la base de datos del Pami y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) , Juana murió el 6 de agosto de 2015, hace nueve años. Por eso no puede acceder a las medicinas que son vitales.

Juana Kolaroff falleció en agosto de 2015, según Renaper. Foto: El Doce

“Tengo una cardiopatía congénita y estuve internada en el Hospital Italiano, pero por no figurar en la base de datos tengo que pagar los días de mi estancia allí”, detalló, en diálogo con El Doce, la madre que tiene que figurar en la base de Pami para no abonar lo que no le corresponde.

“PARA EL PAMI ESTOY MUERTA”: EL DRAMA DE UNA MUJER

Acudió a la sede del centro de atención para jubilados en la provincia de Córdoba y empleados y empleadas le dieron una explicación sin respuesta. “La explicación que recibo es que estoy muerta”.

Juana Kolaroff recibió una desagradable explicación por parte del Pami. Foto: Juana Kolaroff

Ante este escenario, Juana fue a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Córdoba, donde también tiene problemas para cobrar el haber mínimo. “Me tiene de acá para allá desde los dos lados y me cuesta caminar”, recriminó la mujer que se traslada en silla de ruedas.

“PARA EL PAMI ESTOY MUERTA”: CÓMO AYUDAR EN CÓRDOBA

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Foto: Orlando Pelichotti

Respecto a su tratamiento del corazón, Juana lo resuelve parcialmente ya que los médicos le recolectan muestras gratis de sus medicinas, “pero no todas están disponibles”, según detalló. Ante este panorama desolador, le dejó un mensaje a las autoridades y la sociedad.

“Le pido a la gente si me puede ayudar con algo de dinero para movilizarme y pagar los impuestos. “Mi hijo paga una parte, yo otra y él ahora anda sin trabajo. En este momento no me alcanza para nada”, cerró la mujer que brindó el siguiente número para quienes quieran colaborar: 3517638136.