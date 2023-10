Qué pasó con la millonaria ayuda que recibió la mujer de 79 años que no podía pagar el alquiler en Córdoba

Agostina y Pablo, vecinos de Ana Díaz, la mujer de 79 años que no podía pagar el alquiler de un departamento en Córdoba, comenzaron una movida solidaria que terminó en una millonaria ayuda para la señora. En las últimas horas, contaron que atraviesan una compleja situación con el dinero.

La pareja contó que Ana ya se encuentra en un departamento que alquilan temporalmente hasta que ella decida uno definitivo. “Tenemos opciones y falta que ella los vaya a ver y nos de el okey” explicó Agostina en diálogo con El Doce.

Ana recibió miles de llamados de ayuda tras la repercusión de su historia. Foto: Mateo Lago

Luego, reveló que la colecta superó los $18.000.000 y se viralizó de una manera que no habían imaginado. En este contexto, Pablo detalló que el lunes fue a las oficinas de AFIP para poder darle el dinero a Ana, ya que la cuenta está a nombre de la pareja.

Agostina y Pablo, la pareja que salvó a Ana de irse a la calle. Foto: Mateo

ANALIZAN CÓMO TRANSFERIR LA MILLONARIA AYUDA A ANA DÍAZ

“Estamos con toda la parte legal e impositiva porque no queremos implicarnos en un problema fiscal o legal. No se puede transferir así nomás el dinero por la cantidad de la suma”, explicó Pablo. En tanto, contó que desde AFIP los “retaron” por no haber colocado la cuenta a nombre de Ana Díaz.

La mujer de 79 años tiene una representante legal que la asesora desde el primer momento, pero ellos buscan asesorarse con abogados para poder transferir el dinero y estar tranquilos de que todo se hizo correctamente. Sin embargo, temen por posibles sanciones desde AFIP.