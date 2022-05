Milagros, la adolescente que fue atropellada en diciembre en un confuso episodio y sufrió la amputación de una de sus piernas, salió este miércoles a responderle al basquetbolista Gastón Elías. El jugador de Instituto, que es uno de los involucrados en el hecho, es acusado por la joven de haberla acosado a ella y a sus amigas, y de haber ocasionado que otro auto la choque.

Es que, el deportista declaró este miércoles ante la Justicia y su abogado aseguró que “no hubo acoso y que en el hecho no tuvo ningún tipo de intervención”. “Estacionó el vehículo no más de algunos segundos, preguntó por un after y siguió la marcha. ¿Hubo acoso? No. ¿Hubo insistencia? No. La colisión se produce instantes posteriores. Elías no tiene ninguna responsabilidad penal en este hecho”, señaló el letrado Carlos Nayi.

Ante estas declaraciones, la joven salió a hablar y aseveró que tanto Elías como Walter Peyretti (el hombre que la chocó) “son culpables”. “Me arruinaron la vida”, disparó, entre lágrimas. En diálogo con El Show del Lagarto, Milagros confirmó que ninguno de los involucrados se comunicó con ella “ni por mensaje, aunque sea para preguntar si necesitábamos algún medicamento o lo que sea”.

“Él ahora se viene a hacer la víctima, dice que no tiene culpa. Si no hubiera tenido la culpa, por qué se fue y por qué tuvieron que encontrar la chata en Bahía Blanca, con un pedido de captura”, reflexionó la chica, que al momento del accidente tenía 17 años. “Tanto él como el hombre que me chocó son culpables, porque me arruinaron la vida. Yo tengo que levantarme todas las mañanas y ponerme una pierna ortopédica que no es mía, y ellos siguen haciendo su vida como si nada”, lamentó.

Y remarcó: “No puedo hacer nada, tengo que volver a aprender a caminar, prácticamente”. Al recordar el momento de la tragedia, la joven ratificó que Elías y los otros hombres que iban en su camioneta sí las acosaron y se quedaron en el lugar, lo que, según su parecer, fue la principal causa del choque.

Al ser consultada sobre su reacción tras las declaraciones de Elías, Milagros enfatizó: “No entiendo cómo puede ser así una persona, no tener un poco de empatía”.

Pedido de solidaridad para comprar una prótesis

En cuanto a la prótesis que debe comprar la familia para que vuelva a caminar, la joven aseguró que sale más de 10 millones de pesos y que no tienen el dinero para comprarla. “Yo necesito la mejor prótesis porque es algo que voy a tener toda la vida”, consideró.

En este sentido, el padre de Milagros contó que están recaudando fondos a través de rifas para poder costearla, al tiempo que pidió que la Justicia agilice los trámites del seguro. Para colaborar, los interesados pueden comunicarse al 3517354009.