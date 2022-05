En el marco de la causa que investiga el atropello de la adolescente de 17 años en avenida Humberto Primo y General Paz, el basquetbolista Gastón Elías, que estuvo involucrado en ese hecho, declaró este miércoles ante la Justicia de Córdoba. Tras aquel siniestro vial, la joven sufrió la amputación de su pierna.

“Gastón Elías vino a dar su versión. Tiene un tremendo dolor y se compadece por lo que le ocurrió a Milagros, por lo que vive y por lo que va a seguir viviendo”, señaló Carlos Nayi, abogado defensor del jugador de Instituto. Y agregó: “Explicó que no hubo acoso y que en el hecho no tuvo ningún tipo de intervención”.

Más adelante, el letrado señaló que en aquel hecho, su defendido hizo lo que se ve claramente en las cámaras del lugar. “Estacionó el vehículo no más de algunos segundos, preguntó por un after y siguió la marcha. ¿Hubo acoso? No. ¿Hubo insistencia? No. La colisión se produce instantes posteriores. Elías no tiene ninguna responsabilidad penal en este hecho”, explicó en diálogo con El Show del Lagarto.

Por su parte, el deportista consideró “son tiempos difíciles”, y confió en “que salga la verdad de lo que fue”. En tanto, al ser consultado sobre si se puso en contacto con la víctima o su familia, el joven dijo que “no todavía”.

Cabe destacar que Walter Alberto Peyretti, quien manejaba el Peugeot 207 que terminó embistiendo a Milagros también deberá declarar en las próximas horas.