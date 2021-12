Este lunes por la mañana habló Milagros, la joven a quien le tuvieron que amputarle una parte de la pierna luego de ser atropellada semanas atrás en la zona de Humberto Primo y avenida General Paz. La joven reconoció que está medicada y necesita acompañamiento psicológico ya que entre las secuelas no puede dormir por el trauma que le generó.

“Esta Navidad no fue como esperaba. Fue horrible, pero estuve con mi familia. Apenas llegué a mi casa fue un mar de lagrimas, todos llorando, me recibieron de la mejor forma. Me tienen que alzar, tengo que manejarme así para ir al baño”, relató la joven a El Show del Lagarto.

“Me fui como con tres medicaciones o cuatro y también calmantes para los dolores. De esa noche me acuerdo todo, pero estando internada no veía los noticieros. No quería ver nada”, rememoró la joven.

Sobre el momento del accidente también recordó la situación y reconoció que se acuerda de todo. “Paró el auto nos dijo cosas y que en un instante apareció el otro auto y me chocó. Tengo la imagen en la cabeza del momento en que me chocaron”.

Entre las consecuencias del accidente, Milagros enumeró: “No puedo dormir. Anoche me dormí como a las 6 de la mañana. Me duermo una hora, me despierto, estoy con medicación para dormir”.

A su vez, la joven también contó cómo fue el momento en que decidió verse la pierna. “Yo ya sabía desde un principio que me la iban a cortar. Antes de entrar al quirófano el cirujano me dijo. Me durmieron y me desperté y lo primero que hice fue no querer verme. Después tomé fuerzas y me mire las piernas y no lo podía creer, no caía”, expresó.

Y agregó: “Entró mi papá primero a terapia a verme. Estaba media dormida y cuando me recuperé bien y me vi la pierna estaba sola. Tuve bastante apoyo psicológico porque lo necesitaba. Mi mamá me consiguió una psicóloga que me tiene que venir a ver porque me hace falta, lo necesito. No lo acepto, todos los días lloro”

Por otra parte, también contó que en el momento del accidente nadie se acercó a verla. “No tuve contacto con ninguno. Ninguno se acercó para ver cómo estaba. El hombre que me chocó no se acercó a ver cómo estaba. Al otro día sí fue al médico para hablar con mi mamá, pero mi mamá no quiso”.

Sobre los jóvenes que frenaron en la Amarok azul y que estuvieron involucrados en el accidente, indicó: “Lo único que les puedo decir es que me cagaron la vida y ojalá paguen lo que me hicieron”. Según reconoció también, ella quería entrar a trabajar McDonald’s y estudiar. “Ahora lamentablemente no puedo”, remarcó.

Las dificultades de la familia de Milagros, la joven amputada

Tanto el padre como la madre de Milagros reconocieron tiempo atrás las dificultades económicas que tienen. El padre quedó sin trabajo y por lo tanto se les dificulta la situación para afrontar los gastos y las modificaciones que tienen que realizar en la casa para comodidad de Milagros.

“Quieren hacer muchas cosas para que yo tenga comodidades y me sienta bien. Quieren tener todo bien, que tenga una pieza para mí sola, pero no tienen plata. Trato de hacer lo posible para estar bien donde estoy”, expresó la joven.

“El polo de la mujer creo que le dio obra social a mi mamá y le cubre los medicamentos y con el tema de la prótesis no tengo idea. No sé como van a hacer”, se cuestionó Milagros.

Cómo ayudar a Milagros, la joven amputada en Córdoba

Para aquellos que quieran aportar alguna cantidad de dinero se puede depositar a una cuenta que tiene la familia y cuyo alias es PARA.MILAGROS.VOLTA.