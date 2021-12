Finalmente este viernes por la mañana se presentó ante la Justicia el conductor de la camioneta que provocó el accidente que terminó con una joven atropellada y a la cual le tuvieron que amputar una pierna. Se trata de Gastón Federico Elías, jugador de básquet de Instituto.

Su abogado defensor, Carlos Nayi, aseguró a El Show del Lagarto que se presentó y que la actitud del joven de 23 años es “franca: a disposición plena de la justicia, reconocer el error, pedir perdón, ponerse a disposición de la victima y hacer todo lo necesario para hacer que la justicia investigue de la manera más rápida posible”.

Elías está imputado por lesiones graves culposas y según aseguró Nayi “va a seguir en libertad, le ha explicado al fiscal por qué se fue del lugar y por qué no se presentó hasta este instante”. El joven podría recibir una condena de dos a cuatro años, pero es un delito excarcelable.

A su vez se conoció que eran tres personas las que viajaban en la camioneta Amarok azul que conducía Gastón Elías. “Con respecto a las otras dos no hay ningún tipo de imputación ni responsabilidad penal”, explicó Nayi.

“Desde el punto de vista jurídico no solo es lo que corresponde sino también la parte humana. ¿Se equivocó?, sí. ¿Pide perdón?, sí. Si alcanza o no alcanza, solo Dios sabe”, concluyó Nayi.

La palabra de Gastón Elías sobre el accidente que terminó con una joven amputada

El conductor de la Amarok, Gastón Federico Elías, también brindó declaraciones a El Show del Lagarto y contó cómo se sucedieron los hechos. “Frenamos les preguntamos si iban a seguir de largo y nos dijeron que no. En ese momento arranco y escucho una frenada y en ese momento de conmoción lo primero que hago es atinar a quedarme y del shock de los otros chicos que decían que nos vayamos, aceleré”, arrancó relatando.

“La situación me dejó conmovido, shockeado. Nos hicimos asesorar por un abogado y el abogado nos metió miedo, nos asustó que nos iban a detener que no había que presentarse en ese momento, que no era lo indicado y por eso pasaron las horas”, detalló.

Y agregó: “No fue acoso, les preguntamos si iban a hacer algo, nos dijeron que no y automáticamente nos fuimos. No hubo una frenada de golpe, fui frenando progresivamente. Para nada. Sentí una frenada en la calle”.

“Quiero aprovechar para hacerle llegar el mensaje a la familia y Milagros que sepan que estoy para lo que necesiten mi familia vino a apoyarme. Que sepan que estamos para lo que quieran”.