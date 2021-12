Un hecho de acoso callejero provocó un grave accidente en el Centro de Córdoba que terminó con una adolescente de 17 años con una pierna amputada. La joven se encuentra internada en el Hospital de Urgencias y no descartan amputarle otra sección de la pierna.

El hecho se produjo alrededor de las 3.30 de este jueves, en la esquina de avenida General Paz y Humberto 1°. Cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años esperaban un remis que habían solicitado por teléfono luego de asistir a un baile en la Sala del Rey.

Mientras aguardaban el vehículo, una camioneta Hilux, según comentó una de las testigos a El Doce, frenó de golpe y comenzó a acosarlas y hacerles preguntas. La frenada de la camioneta provocó que otro vehículo que venía atrás reaccione bruscamente y, para evitar la colisión con la Hilux, se subió a la vereda y terminó chocando contra un poste donde estaba la joven de 17 años.

“Estábamos esperando el remis y en un momento se nos estaciona una camioneta Hilux azul o roja y nos empieza a acosar diciendo si hacíamos after y si queríamos irnos con ellos. De pronto se aparece un Peugeot 207 o 206, frena de golpe y para no estrellarse contra la Hilux se estrella contra el poste donde estaba mi amiga sentada y ahí fue cuando la atropelló y eso le está costando la pierna. Ojalá no se vuelva a repetir porque a ella le está costando la pierna pero a otra persona le puede costar la vida”, contó una de las jóvenes a Arriba Córdoba.

Sobre la situación, la joven reflexionó: “Pudimos salir de ahí, esta vez fue ella pero podríamos haber sido las cuatro. Esperemos que estas cosas no pasen más porque a otra persona le puede costar la vida, todo por acoso callejero. Ella se llevó la peor parte”.

“Tiene 17 años, toda una vida por delante y estos infelices le arrebataron la pierna en un segundo. En el momento que el Peugeot se estrella, la camioneta se dio a la fuga”, indicó.

Por su parte, según detalló la misma joven, el conductor del vehículo que chocó a su amiga se quedó en el lugar y fue entrevistado por la policía. “Asumió que había chocado a una persona. No habló con nosotras”, remarcó la joven.

No descartan otra amputación a la joven; el dolor de la madre

Por otra parte, la que también habló fue la mamá de la joven accidentada y comentó que los médicos no descartan otra amputación. “Ella recién salió del quirófano le hicieron una amputación de tobillo y abajo de la rodilla, no hubo caso de salvarle la pierna porque no tenía vida. Van a ver cómo evoluciona y nos dijeron que no estaba descartado hacerle otra amputación arriba de la rodilla”, expresó con visible angustia.

“Todo el impacto se lo llevó ella, quedó entre medio de un poste y el capot del auto. Le cortó la pierna directamente. Ella justo estaba sentada del lado donde venía el auto. Estaba sentada en un borde y el auto le impactó con todo. El accidente se podría haber evitado si esa camioneta no hubiera frenado de golpe a acosar a las chicas. No le dio tiempo de nada al auto que venía atrás”, contó.

Y enfatizó: “Le arruinaron la vida. Cómo hace mi hija para seguir. Quiero que aparezca la camioneta nada más. Si alguien vio algo que nos pasen un dato. Ellos so los culpables de que mi hija esté así”.