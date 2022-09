Talleres viaja a San Luis para visitar a Newell’s por Copa Argentina

Luego del anuncio de que Pedro Caixinha dejaba el cargo de entrenador, en Talleres se empezó a trabajar para el partido del miércoles, a las 21, por los octavos de final de la Copa Argentina, enfrentando a Newell’s.

Será el regreso, como DT interino, de Javier Gandolfi al banco de la T. El ex defensor dirigió la práctica del martes por la mañana en el predio Amadeo Nuccetelli y se esperaba que diera la lista de los que viajan a la ciudad puntana.

Talleres recibió a Godoy Cruz en el estadio Kempes por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Con respecto a la formación, el entrenador no dejó entrever nada. Se supone que respetará lo decidido por su antecesor, de mantener a Alan Aguerre como arquero de Copa Argentina. El cuidapalos fue figura ante Chaco For Ever, por la misma competencia.

El probable 11 titular sería con Aguerre; Julio Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Matías Godoy; Francisco Pizzini.