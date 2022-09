Javier Gandolfi, el DT invicto en Talleres que debutó con victoria en Copa Argentina

Dos jugadores, dos ganados. Javier Gandolfi vuelve a ser interino en Talleres, como lo hizo tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos, y con una presentación con goleada por 4 a 0 en Salta frente a Güemes de Santiago, por los 16avos de Copa Argentina.

Y metió doblete, con lo que fue la primera victoria en Liga Profesional frente a Godoy Cruz en el Kempes, antes que asumiera el portugués Pedro Caixinha, a quien ahora le toca reemplazar. Será este miércoles frente a Newell’, por octavos de final de Copa Argentina, a las 21.30 en San Luis.

Para enfrentar a la Lepra, el ex zaguero central tiene a su favor que conoce al plantel, ya que siguió trabajando todo este tiempo en el cuerpo técnico de Caixinha. En principio recupera a Michael Santos, quien no está en plenitud pero la falta de “9″ apura su regreso, ya que Diego Valoyes no siente esa posición.