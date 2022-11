“Si Coldplay tocaba en Córdoba”: Chris Martin, TikTok y una versión cuartetera que la rompe

Un usuario de TikTok creó una versión de cuarteto de la canción Viva la vida de Coldplay y causó furor en las redes sociales. El video, que fue compartido el viernes por la noche, ya suma miles de Me Gusta y no para de compartirse entre los internautas.

“El muchacho de Coldplay me cae sensacional”, comienza diciendo el productor musical Pinky SD, mientras en las imágenes se ve a Chris Martin, cantante de la banda británica. Y continúa: “No tengo ningún tipo de dudas de que si estos shows los hubiera hecho en Córdoba, a la siguiente canción la hubiera tocado así...”.

Inmediatamente, comienza a sonar el exitoso tema del álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, pero con algunos cambios. Mientras de fondo suena la voz del cantautor inglés, Pinky le suma una mezcla de otros instrumentos con ritmos del tunga tunga y así crea Viva la vida “cuartetizada”.

Coldplay en Argentina: cuántas funciones quedan

Con siete presentaciones ya en el bolsillo, a Coldplay aún le quedan varios shows en el estadio Monumental Más de River Plate. El grupo oriundo de Londres brindará este sábado 5 de noviembre su octava función en Argentina, mientras que las últimas dos serán los días lunes 7 y martes 8.