Zoe Gotusso cantó en Córdoba y habló previo a los shows de Coldplay: “Estoy viviendo un sueño”

Zoe Gotusso atraviesa un gran momento y este viernes brilló en La Costanera. Luego de su show en en el marco del “Sunset en el Río”, habló con los medios y expresó qué significa abrir el telón de los shows de Coldplay: ”Estoy viviendo un sueño”.

“Estoy muy agradecida porque he trabajado mucho. Me abrieron una gran puerta y es una hermosa oportunidad”, dijo la artista a Telenoche sobre qué significa formar parte de las 10 presentaciones de la banda británica.

Así fue “Sunset en el Río”, el festival en La Costanera donde se presentó Zoe Gotusso. (Facundo Luque - La Voz) Foto: Facundo Luque

Al ser consultada sobre cómo se prepara y vive las horas previas a los espectáculos en Buenos Aires, aseguró: ”Con tranquilidad, alegría, trabajo y la gente que quiero cerca”. Además, dijo que para ella “ya es un montón” lo que comenzará este 25 de octubre.

La posibilidad de cantar con Chris Martin

“Todavía no me comuniqué con ellos. Ojalá pueda conocerlos y espero que me inviten a cantar”, expresó con anhelo la oriunda de Córdoba. Ella aseguró que se siente cómoda en el “intimismo”, pero está lista para tocar ante una multitud en Buenos Aires.