Cuál es la setlist de Coldplay para los 10 recitales en River

A días del primer recital que dará Coldplay en nuestro país en el estadio River Plate, la banda británica confirmó que a pesar de haber suspendido sus shows en Brasil, estará presente en Argentina y dará sus 10 shows agotados. Asimismo, en las últimas horas se confirmó que el jueves 20/10 se lanzarán a la venta una serie de nuevos tickets desde las 10 hs, por la ampliación que se hizo en el estadio.

Por otra parte, Coldplay está realizando una gira mundial llamada “Music of the spheres”, donde recorre varios de los éxitos de toda su carrera y también los nuevos de su álbum que lleva el mismo título que la gira. Cabe destacar, que la banda ha venido en reiteradas ocasiones a nuestro país, pero esta es la primera vez que una banda internacional toca tantas veces y agotada todas las entradas.

Cómo es la setlist de Colplay para los recitales en nuestro país

La banda ha realizado varias fechas en todo el mundo y la lista de sus temas no ha variado demasiado. Lo sorprendente es que los clásicos aparecen mucho más rápido que en cualquier otro recital. Por eso la banda arranca con “Higher power”, “Adventure of a lifetime”, “The scientist”, “Viva la vida”, “Hymm for the weekend” y “Coloratura”.

Sin embargo, cuando todo parece que va bajando, el concierto sube nuevamente con “Paradise”, “Yellow”, “Human heart”, “People of the pride”, “Clocks” y “A sky full of stars”. Además, se ha visto en las presentaciones que la banda se maneja con dos escenarios en los que va variando dependiendo el momento del espectáculo.

Por último, la banda pasa de guitarras acústicas a eléctricas dependiendo los temas que suenen, como también a utilizar las luces del escenario para acompañar el clímax que se genere en el momento. Sin dudas que el momento más esperado es “Fix you”, uno de los temas más reconocidos de Coldplay y que sus propios protagonistas aman tocar.