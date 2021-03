La historia se dio a conocer en El Doce y tiene como protagonista a Gustavo (28), un cordobés que fue despedido de su trabajo luego de presentar el certificado de aislamiento por Covid-19. Según denunció el joven, lo apartaron de su puesto por no ir a trabajar cuando debía hacer cuarentena por ser contacto estrecho.

Según comentó, a la madre de su esposa le diagnosticaron coronavirus el pasado 3 de febrero. Gustavo vivía en la misma casa, por lo que era contacto estrecho y tuvo que hisoparse. El resultado de ese primer test dio negativo, sin embargo, el equipo de Salud le exigió que debía aislarse porque igual podía estar contagiado y le recomendaban hacerse un nuevo estudio luego.

“Aunque di negativo me dijeron que me aísle 10 días. Llevé el certificado al trabajo, pero el encargado me decía que tenía que ir a trabajar igual”, denunció el joven, que tenía un puesto como ayudante de cocina en un local de comida rápida ubicado en Nueva Córdoba.

En este sentido, el joven que estaba a prueba, denunció: “Ese día me dijeron que me vaya y que cualquier cosa me iban a avisar. Al día siguiente me llamó el gerente, me dio de baja y hasta me eliminó del grupo de WhatsApp”.

En medio del duro golpe que implicaba para el joven quedarse sin trabajo, la salud de su suegra desmejoró y el 9 de febrero tuvieron que internarla de urgencia. La mujer quedó en coma farmacológico, pero no logró salir adelante y falleció el lunes 1 de marzo.

A principios del 2020 Gustavo y su esposa habían decidido ir a probar suerte a Brasil, donde tenían trabajo asegurado en una playa turística del norte del país. Sin embargo, al poco tiempo comenzó la pandemia y quedaron varados sin la posibilidad de conseguir ingresos.

La pareja logró regresar a Argentina a fines del año pasado y en este 2021 ambos estaban intentando reacomodarse. “Mis últimos trabajos fueron como ayudante de cocina, pero yo me doy maña para todo”, le dijo el joven a El Doce, a la espera de conseguir una oportunidad de trabajo.