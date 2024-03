Se hizo fotógrafa de Racing de Córdoba por un problema de salud y le robaron todo: “Me cortaron las manos”

Ana Santa Cruz es una madre que en 2015 sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) y por recomendación del médico empezó a trabajar en la fotografía para estimular la memoria. El buen trabajo la llevó a Racing de Nueva Italia, pero en las últimas horas le robaron los elementos de trabajo en la ciudad de Córdoba.

El ACV afectó el recuerdo inmediato en la memoria de Ana y el tomar imágenes la ayudaba a recordar hechos y personas.“ Empecé siguiendo a mi hijo porque no quería olvidarme sus momentos en una cancha”, explicó en diálogo con El Doce.

Anita sacando fotografías en Racing de Nueva Italia. Foto: Anitastacruz

Gracias a sus bellas imágenes, integrantes de la Liga de Cordobesa, de algunos medios y de Racing de Nueva Italia la contrataron. “La fui pegando”, recordó entre risas. Pero todo eso se esfumó culpa de la inseguridad.

SE HIZO FOTÓGRAFA POR UN ACV Y LE ROBARON TODO EN CÓRDOBA

“Se robaron lo poco que teníamos, pero me cortaron las manos porque se llevaron las netbook y las tablet, que son lo que trabajo diariamente”, expresó tras el robo hurto ocurrido en las últimas horas.

Anita, víctima de la inseguridad en Córdoba. Foto: Anitastacruz

“El ACV me ayudó muchísimo para el contacto de la gente mediante una foto”, aseguró la mujer que es conocida como “Anita Cámara” en el universo del fútbol. Paso a paso, se ganó el cariño de madres de niños que sueñan con llegar a ser profesionales.

La mujer compartió su Instagram @anitastacruz como vía de comunicación para aquellas personas que deseen ayudarla a reponer los elementos hurtados. “Una hincha me donó 10 mil pesos y quise devolverlos pero me dijo que no porque si tuviera que pagar cada foto que le saqué a sus hijos me debe la vida”, cerró emocionada