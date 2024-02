Le robaron el auto a una periodista de Córdoba: “Me deja a gamba porque trabajamos con eso”

La inseguridad parece no conocer límites en la provincia de Córdoba y los robos de autos se están tornando, lamentablemente, en una práctica recurrente por parte de los ladrones. En esta oportunidad, la víctima fue una periodista de El Doce.

Según informó el medio mencionado, los delincuentes se llevaron un Volkswagen Cross Fox negro modelo 2015 de la casa de la licenciada en comunicación social, Lourdes Buteler, durante la madrugada de este viernes 16 de febrero.

El auto de la periodista de El Doce. Foto: El

LE ROBARON EL AUTO A UNA PERIODISTA DE EL DOCE

Ella había guardado el rodado alrededor de la 1.30 cuando regresó a su vivienda, de acuerdo a lo que contó la mujer. Se levantó este sábado por la mañana y se encontró con la desagradable sorpresa de que su auto no estaba dentro del garaje.

“Había un hombre raro cuando llegué y entré con una sensación extraña”, expresó la conductora que revisó haber cerrado bien el portón, antes de irse a dormir. Pero los delincuentes se las ingeniaron para hacerse con las suyas.

CÓRDOBA: LE ROBARON EL AUTO Y TEME QUE LOS LADRONES VUELVAN

La periodista contó que en el auto estaba el control con el que se abre la cochera de su vivienda y teme por un posible regreso de los usurpadores. Realizó la denuncia y desde la Policía le dijeron que los ladrones pueden haber saltado la tapia o haber inhibido el portón.

“Me deja a gamba porque trabajamos con eso”, lamentó la mujer y se indignó porque, pese a tener seguro total, cree que es muy probable que no le den la suma total del vehículo. “Con la plata que me dan no voy a poder comprar un auto”, concluyó consternada.

La Policía está en busca de las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los asaltantes. Por cualquier dato comunicarse al 351-5487024.