Un periodista de Córdoba fue atacado por motochorros cuando salía en vivo por radio

La inseguridad en Córdoba se mostró, este viernes, en vivo y en directo. Es que, un motochoro intentó robarle a un periodista en medio de su informe para Radio Mitre. Afortunadamente, la víctima logró aferrarse a su celular y el delincuente huyó sin herirlo.

El hecho tuvo como protagonista a Leonardo Guevara, periodista y movilero de Mitre Córdoba, quien se encontraba saliendo al aire desde la avenida Vélez Sársfield, en pleno centro de la Capital. Relataba sobre un robo cuando un motochoro intentó sacarle el celular.

UN ROBO EN VIVO Y DIRECTO EN CÓRDOBA

Todo sucedió en vivo y se escuchó en la emisora. En el piso estaban dentro del programa Aquí Petete (Jorge Petete Martínez está de vacaciones), sus compañeros de trabajo Julián Rivoira, Daniel Cometto y Patricia Uzcategui, quienes se sorprendieron por lo que estaba sucediendo.

El ladrón golpeó a Guevara para sacarle el aparato pero no logró su cometido debido a que el trabajador de prensa lo tenía bien sujetado.

El intento de robo a Leo Guevara, de Radio Mitre: el impactante audio

El testimonio del periodista Leo Guevara luego del intento de robo

Ya más tranquilo, luego de sucedido el hecho, Guevara volvió a salir al aire para relatar lo que había pasado a sus compañeros y la audiencia de Mitre Córdoba.

“Te describo, estábamos viniendo del Hospital de Urgencias, estacionamos en Vélez Sarsfield al 27, frente a la Santo Domingo, para salir al aire me bajo del auto y me apoyo sobre el auto en la parte trasera y sentí un golpe a un delincuente en una moto, le alcancé a leer una remera escrita, de una empresa, seguro es robada. Igual que la moto”, dijo.

“Estoy bien. Me llamó la atención la fortaleza del delincuente en la mano. Por suerte tenía el teléfono firme agarrado, si no me lo lleva, roza todos los autos y atrás tenía un vehículo que había estacionado que el hombre se sube para salir y fue el que vio todo y me dijo ‘Te salvaste’, siguió viaje como si nada pasara”, agregó.

La Policía llegó al lugar para ver qué le había sucedido al periodista en pleno centro de Córdoba y con mucho tránsito vehicular y peatonal. Guevara había mencionado que luego de ocurrido el intento de arrebato, no se veía a ningún efectivo en la zona.