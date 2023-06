Repartía jugos en Córdoba, le robaron la camioneta y pide ayuda: “Me cortaron las piernas”

Don Nieva es un vecino de barrio Villa Azalai, ubicado al norte de la ciudad de Córdoba, que trabaja vendiendo jugo exprimido y realiza repartos en diferentes locales. Sin embargo, hace dos semanas sufrió el robo de su camioneta lo que le impidió continuar con el trabajo. Ahora, pide ayuda para recuperar la movilidad.

Un sábado por la noche, el vecino salió de su casa y cuando regresó a la madrugada se encontró con el portón de la vivienda abierto y sin su camioneta F100. El hombre es conocido en la zona como “el juguero” y realiza ese trabajo desde hace 30 años.

Ese mismo día, la víctima realizó la denuncia correspondiente a la Policía, pero afirmó que “nunca volvieron con novedades”.

LE ROBARON SU CAMIONETA Y PIDE AYUDA

Luego del episodio, al día siguiente, Don Nieva encontró un papel tirado en la entrada de su casa donde los ladrones pedían 800 mil pesos para recuperar la camioneta. Sin embargo, un vecino del barrio se acercó y le mostró una foto del rodado totalmente desarmado.

“Un amigo taxista me está ayudando con los repartos”, detalló angustiado el sujeto en diálogo con El Doce. Además, dijo que gente del gobierno se contactó con él y le prometieron ayuda, pero nunca llegó. Frente a esto, el vecino sostiene: “No me queda ganancia ni para pagar la mercadería. Me tocó hacer ocho viajes en colectivo porque más de dos bidones no podía llevar”.

El hombre está convencido que le marcaron la casa y aparentemente, sabe quién fue el que le robó su camioneta. Aunque, ya es tarde para recuperarla, porque vendieron las partes. “Por la carrocería me ofrecían 300 mil pesos”, dijo indignado.

“Me cortaron las piernas, porque es mi trabajo”, expresó y pidió ayuda a toda la comunidad. El que desee hacerlo puede contactarse al teléfono 4788567.