Quién es la pareja de cordobeses que emocionó en “Canta Conmigo Ahora”

Córdoba es cuna de artistas y Florencia Álvarez, oriunda de la localidad de Montecristo, es un ejemplo de ello. La joven de 27 años se presentó en el certamen de Canta Conmigo Ahora y la “rompió”. No sólo enamoró a todos con su voz sino que también emocionó con su historia.

Florencia brinda espectáculos en la peatonal de Córdoba desde hace cinco años. Aseguró que la ceguera nunca le dificultó nada y sueña con vivir de la música. “Quiero que me vean como una cantante más, el talento por sobre todas las cosas”, dijo en el programa de El Doce.

La cordobesa interpretó Brindis, de Soledad, y su actuación generó una ola de elogios y emociones por parte del jurado.

En las devoluciones, el “Puma” Rodríguez” le expresó: “Hacía tiempo que no sentía mi piel erizarse de esta manera. Me tocó mucho, hasta el llanto, la letra muy fuerte, me siento reflejado y me emociona… Es un entretenimiento con emociones encontradas”. Y agregó que se “levantaría mil veces a apretar este botón”.

Su relación con Lucas Belbruno

Durante la presentación, Marcelo Tinelli aprovechó para darle lugar a la pareja de Florencia: el cordobés Lucas Belbruno. El joven, que también es cantante, fue finalista en La Voz Argentina 2018.

Ambos aprovecharon el momento y cantaron a capela. “No sé que hago acá…es el momento de ella” dijo tímidamente el cordobés. De repente, comenzaron a cantar y las lágrimas del jurado acompañaron la actuación de los artistas.

La cordobesa se fue del certamen con una excelente puntuación y la convicción de haber brindado un espectáculo increíble.