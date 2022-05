Casi siempre, detrás de cada historia de vida y superación de algún niño o adolescente está una madre luchadora. El caso de Agus, el nene cordobés de cinco años que fue diagnosticado con una rara enfermedad y es fanático de La Mona Jiménez, no es la excepción.

Detrás de su lucha está su madre Gabriela Hernández, quien además tiene otros tres hijos, de los cuales dos (junto a Agus) cuida sola. La mujer, que vive con su familia en barrio Nuestro Hogar II, fue diagnosticada hace algunos años con Lupus, una enfermedad autoinmune que puede afectar a diferentes órganos del cuerpo y la que le impide conseguir trabajo.

Agustín vive en barrio Nuestro Hogar II junto a su madre y tres hermanitos. Foto: Redacción Vía Córdoba

“Por ese motivo me quedé sin trabajo y ahora no consigo, porque sufro de afecciones en los riñones y en los huesos”, contó Gabi en diálogo con Vía Córdoba. Sumado a esto, indicó que el padre de sus tres hijos mayores, Morena (12), José (9) y Agustín, los abandonó, pero que con su amor “lo reemplaza y supera todo”.

“Agus tiene una obra social que no cubre el 100 por ciento de sus tratamiento y lamentablemente no recibe una pensión porque me hicieron elegir entre una cosa o la otra”, explicó, al tiempo que aseguró: “Yo elegí mil veces la salud de mi niño”. En este sentido, la mujer señaló que con todo esto decidió salir a la peatonal a “cantar a la gorra, para pagar lo que Agustín necesita y así poder traer el pan a la casa”.

“Yo lo llevo conmigo porque aún es un bebé debido a su lento desarrollo. Tiene Síndrome de Jacobsen y es un niño que no vive y no come si no tiene a su mamá”, relató Gabriela. Con respecto a su trabajo al aire libre, la mujer reveló que “con estos fríos no puedo ir a cantar a la calle porque cuido mucho a mi bebé, que es el ángel de la casa”. “Todo lo que hago es para poder sacar adelante a mis hijos”, aseveró.

Sobre su trabajo como cantante en la peatonal

En cuanto a su trabajo como cantante callejera en la peatonal de Córdoba, Gabriela aseguró que es “la única mujer que hace cuarteto en el centro”. Y añadió que “homenajea a La Mona y a otros artistas” de ese género.