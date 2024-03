Quién es el ex DT de Instituto que fue elogiado por Scaloni tras el amistoso Argentina - Costa Rica

Después del triunfo de Argentina ante Costa Rica por 3 a 1 en Los Ángeles, Lionel Scaloni tuvo un gesto con quien fue uno de sus formadores en su época de jugador en las inferiores de Newell’s de Rosario. Se trata de un entrenador que trabajó con Marcelo Bielsa y que tuvo paso como DT de Instituto.

El técnico de la Selección Argentina salía de los pasillos del estadio y reconoció a Claudio Vivas, quien está trabajando como director deportivo de selecciones en Costa Rica y estaba haciendo una rueda de prensa. Scaloni lo interrumpió para darle un abrazo generando un emotivo momento.

(AP) Foto: AP

‘’Este es un grande, este me hizo jugar a mí desde chiquito en Newell’s. Es mi padre futbolístico y de mi hermano, lo aprecio un montón’', dijo Scaloni en su primer elogio. Y no dudó en decir: ‘’Sabe de fútbol diez veces más que yo, no tengas dudas de eso. No tengas ningún tipo de duda, haceme caso’'.

Y remató sobre el aporte que le puede hacer a Costa Rica quien es dirigida por Gustavo Alfaro: ‘’Compiten y les va a dar alegrías. Lo quiero y aprecio mucho. Su carrera lo avala. No tengo muchas más palabras’'.

Los números de Claudio Vivas en Instituto

Vivas fue entrenador del club de Alta Córdoba en la temporada 2010 - 2011. No tuvo mucho éxito en el club que quería volver al círculo superior del fútbol argentino luego de su descenso.

Claudio Vivas, el entrenador reconocido por Lionel Scaloni, dirigiendo a Instituto Foto: Archivo La Voz

Dirigiendo a La Gloria, Vivas estuvo 33 partidos con diez triunfos, 16 empates y siete derrotas. Su equipo marcó 34 goles y recibió 29 en contra. Fue el último entrenador de Diego Klimowicz quien volvió ese año para retirarse en el club.

Además del Granadero jugaban, entre otros, Jorge Carranza, Raúl Damiani, Alejandro Rébola, Osvaldo Barsottini, Marcelo Bergese, René Lima, Martín Zapata y asomaban, como juveniles, Ramón Ábila y Javier Correa.