Silvio el “Chino” Romero tiene banca en Instituto: “Los goles van a llegar”

“¿La nueva tarjeta dice Silvio ‘Chino’ Romero?”. Risa cómplice del delantero de Instituto. “No, solamente el nombre. Y espero que venga cargada de goles”. En la presentación de la nueva tarejta de débito que une al club de Alta Córdoba con Banco Macro, el Chino lució con el plástico para la foto, y también con el deseo de ser “más efectivo”.

“Hoy se habla de otras cosas en Instituto, el día a día es diferente a cuando me tocó debutar. Lo hizo esta dirigencia y este plantel. Hay más exigencias, y estamos contentos, con la expectativa de seguir creciendo. Y la ambición de no conformarse e ir por más”, resaltó Romero en la presentación en Alta Córdoba.

Cavagliatto, Puebla y Romero posaron junto a Gustavo Manriquez, CEO de Banco Macro (Foto: Prensa IACC).

“Los goles van a llegar, se me están negando... El arquero de Vélez me sacó un pelotón. Lo más importante es que el próximo partido lo ganemos. Y más con la gente de local, por volver a estar entre los cuatro primeros”, envió su mensaje el Chino, quien desde su regreso a Instituto no pudo anotar.

Instituto visitó a Vélez Sarsfield en Liniers. Y al Chino Romero le sacaron un cabezazo increíble (Federico López Claro). Foto: Federico Claro

“Quisiera participar un poco más, pero el equipo encontró el funcionamiento y me toca apoyar desde otro lado. En las tres finales que quedan todos serán necesarios para que podamos clasificar a cuartos de final de la Copa”, añadió el delantero.

En ese sentido Fernando Alarcón, referente del plantel Albirrojo, destacó que el Chino Romero es “un capitán sin cinta”. Y el delantero retribuyó: “Es gratificante que mis compañeros me den ese tipo de elogios, me encontré con un plantel que me recibió muy bien”.

LAS TRES FINALES QUE LE QUEDAN A INSTITUTO

“Todo está muy parejo y de acá al final será como hasta ahora, con siete u ocho equipos peleando arriba, entre los que está Instituto”, analizó Romero.

"El Chino" Romero en acción ante Riestra, en su partido de regreso con la camiseta de Instituto. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

El equipo de Diego Dabove perdió terreno en la parte alta de la tabla, con dos derrotas consecutivas como visitante. “Prendimos las alarmas porque volvimos con las manos vacías. No lo merecíamos pero sabemos que hay cosas para corregir si queremos meternos entre los cuatro primeros”. completó el Chino.