Roberto Bochi, los “merecimientos de Instituto” y el “si no ganamos no sirve”

Instituto reanuda la competencia en Copa de la Liga este jueves a las 21 frente a Argentinos Juniors, uno de los punteros de la Zona A, y en una gran oportunidad de volver a situarse en la zona de clasificación a cuartos, porque el Bicho está cuatro puntos arriba, a tres fechas del cierre de esta fase del torneo.

Roberto Bochi, jugador y símbolo del Instituto de Dabove. (Archivo).

Es que la Gloria perdió terreno con las dos derrotas en fila en la últimas presentaciones y Roberto Bochi, referente del plantel, lo sabe. “La bronca sigue porque los resultados de los últimos dos partidos no fueron como queríamos. Queremos ganar y vernos entre los cuatro que clasifican. No podemos hablar de merecimientos. Si no ganamos, no sirve. Lo único que sirve es ganar. Si jugamos bien y lindo, mejor”, asumió Bochi en el programa “Tercer Tiempo” de Radio Sucesos.

“Se vienen partidos muy complicados. Todos los rivales serán complejos y serán muchos partidos juntos. Vamos a dar lo mejor. El objetivo sigue siendo mantener al club en la categoría y buscar una clasificación a una copa internacional en un futuro. Es el anhelo”, observó el volante central. Las dos últimas fechas serán con la visita a Barracas Central y con River como local. En medio, Copa Argentina el miécoles 3 de abril contra Talleres de Remedios de Escalada, en Rafaela.

Bochi va al piso en busca de una pelota en medio de la lluvia en Alta Córdoba (Foto: Javier Ferreyra).

EL DESGASTE DE BOCHI EN LAS REDES SOCIALES

“Me agarraron sin paciencia, y como estaba caliente decidí cerrar las redes sociales. Pero es algo que viene dentro del trabajo nuestro. Le ha pasado al ‘Tano’ (por Gabriel Graciani), al ‘Palomo’ (por Fernando Alarcón). Entiendo al hincha y no quiero hacer de esto una novela”, aceptó Bochi.

Roberto Bochi, volante central y uno de los líderes en Instituto. (Prensa IACC). Foto: Prensa IACC.

“Yo sé que la mayoría de la gente me respalda. En estos dos años y pico, a mí y a mi familia nos trataron con mucho respeto siempre. Las redes no me gustan. Hay mucho odio, frustración”, lamentó.

BOCHI Y SU FUTURO EN INSTITUTO

“Instituto nos ha marcado, a mí y a mis hijos. Me han enseñado a quererlo. Es el club donde más tiempo he estado. Mi familia está muy contento. Es algo muy importante en mi vida”, aseguró Bochi. Sus hijos juegan en las Inferiores Albirrojas.

Roberto Bochi ya metió el derechazo y sale festejando el 1-0 ante Vélez en el Monumental. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Con 36 años, mira de cerca el futuro inmediato: “Tengo la idea de jugar un par de años más. Ojalá sean varios. No sé qué será del futuro. Sería muy lindo seguir trabajando desde otro lugar en el club. No me veo como DT, quizá sí más en un puesto como mánager. El tiempo dirá”.