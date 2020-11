El escándalo por las transcripciones literales que mostró la web oficial de la Agencia Córdoba Turismo generó el rechazo del Colegio de Traductores Públicos de Córdoba quienes emitieron un comunicado contra los errores que generó una herramienta automática de Google para traducir el contenido del sitio oficial.

Desde el Colegio enfatizaron que Córdoba “cuenta con la Facultad de lenguas de la UNC, una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y del mundo, que desde hace décadas, ofrece la carrera de traductorado público en 5 (cinco) idiomas y forma profesionales con alto nivel académico en grado y en posgrado”.

El nombre de Agua de Oro, en la versión en inglés de la página oficial del Gobierno de Córdoba.

“Esta carrera también se encuentra dentro de la oferta académica de otras universidades de nuestro país”, enfatizaron.

También mencionaron que desde 1989 existe una ley provincial (7843) donde se creó al Colegio de Traductores de la Provincia de Córdoba “para regir el ejercicio de la profesión de traductor público desde nuestra provincia”.

El Colegio, que representa a casi mil matriculados en 14 idiomas señaló que la Agencia Córdoba Turismo “no buscó el asesoramiento académico y profesional” pertinente de quienes “están capacitados para promover a Córdoba y sus atractivos turísticos con el más alto nivel lingüístico y cultural”.

Sierras Girls, una de las tantas "traducciones" que ofrece la versión en inglés de la página oficial del Gobierno de Córdoba.

“Es por todo esto que el Colegio de Traductores de la Provincia de Córdoba hace saber que la nómina de nuestros traductores profesionales matriculados se puede consultar en nuestro sitio web, junto con todo lo pertinente a la competencia traductora profesional y sus incumbencias”, concluyeron.

Todo comenzó este lunes, feriado, cuando se comenzaron a viralizar en redes sociales bromas sobre los nombres de las diferentes ciudades que brindaba el sitio web oficial de la Agencia Córdoba Turismo al utilizar el traductor de Google: “Get out if you can” (Salsipuedes), “Skirt”, (La Falda), “Garotas Serras” (Sierras Chicas), y “High Grace” (Alta Gracia) fueron algunos ejemplos.