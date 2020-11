Parece una broma, pero no lo es. Tampoco es una fake news ni una intervención de los hackers: la versión en inglés de la página web del sitio oficial de la Agencia Córdoba Turismo tiene un par de perlitas que han provocado las quejas y las burlas de varios que la han visitado.

El nombre de Agua de Oro, en la versión en inglés de la página oficial del Gobierno de Córdoba.

Sin haber recurrido a un traductor matriculado, la página traduce de manera automática los textos, con resultados tan disparatados como transformar a La Falda, en “Skirt” o Agua de Oro en “Golden Water”, dando al lugar un nombre propio de un poblado salido de un western.

Son varias las "traducciones" que ofrece la versión en inglés de la página oficial del Gobierno de Córdoba.

Para embarrarla más, el sitio presenta a la región de las Sierras Chicas como Sierras Girls y a la bella Capilla del Monte como “Chapel of the Mount”, en una traducción que remite a aquella historieta de English from the stick / Inglés del Palo, que publicaba la extinta revista de rock La García, a finales del siglo pasado.

"Ceballos River" en "Sierras Girls".

También se detectan algunos errores ya no de traducción sino de redacción como “Adventure Turism” por “tourism”, el término correcto.

La localidad de Nono se transforma en "Nerd", para los extranjeros.

Lo mismo sucede en otros idiomas que “ofrece” el sitio como el italiano, donde La Falda de se convierte en “Gonna”, la palabra italiana para la prenda de vestir “pollera” o la querida Salsipuedes en Vattene se puoi y en inglés como Gét out if you can.

Sin palabras.