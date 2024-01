Qué dijo Peteco Carabajal tras su polémica frase hacia Victoria Villarruel en Jesús María

Luego de sus polémicas declaraciones hacia Victoria Villarruel en el Festival de Jesús María 2024, Peteco Carabajal regresó a la provincia de Córdoba y se subió al escenario. Luego de su presentación, confesó que hablaría con la vicepresidenta.

El artista se presentó en la tercera noche del Festival Nacional del Folklore de Cosquín. “Estoy muy tranquilo, esperando poder estar frente al público e intentar la comunicación a través de la música, la poesía y los instrumentos. Este escenario es mágico”, aseveró, en diálogo con Cadena 3, previo al show.

Peteco Carabajal en el Festival Nacional del Folklore de Cosquín 2024. (La Voz) Foto: Carlos Romero

EN CÓRDOBA, PETECO CARABAJAL LE DIO UN MENSAJE A VILLARRUEL

Luego, confesó que tuvo un “poquito” de temor por cómo iba a manifestarse la audiencia, pero reiteró su tranquilidad. “Sentí el apoyo de mucha gente me ha hecho ver que el respeto del que tanto hablan y del que tanto me han castigado está al toque de solucionar y como corresponde poder pedir las disculpas, y el otro de darla”, ponderó en diálogo con El Doce.

Peteco Carabajal en el Festival Nacional del Folklore de Cosquín 2024. (La Voz) Foto: Carlos Romero

El cantante y compositor santiagueño reconoció que hablaría con la vicepresidenta para aclarar sus dichos, pero indicó: “Lo que he dicho no me vuelvo atrás de eso porque ha sido el inconsciente, ha sido sin pensar”.

Victoria Villaruel. Foto: Nicolas Bravo

No obstante, Peteco reconoció que “si tuviese que decirlo personalmente lo diría con otras palabras porque entiendo lo que está pasando el país”. Subió al escenario Atahualpa Yupanqui tras la actuación de Silvia Lallana y el dúo Orellana Lucca a eso de las 23.30.

QUÉ OPINA PETECO CARABAJAL SOBRE LA LEY ÓMNIBUS

Por otro lado, el artista analizó las modificaciones de la Ley Ómnibus en el apartado sobre cultura y explicó: “Hablaría por supuesto con ella (Villarruel) en nombre de muchas compañeras y compañeros por lo que pueda pasar con cosas que han costado muchos años de trabajo”.

Luego, se refirió a los beneficios de los que se acusa a la industria. “No se trata de que veníamos disfrutando de sobres ni de ninguna de esas macanas que se hablan, sino que veníamos disfrutando de los derechos conseguidos durante mucho tiempo”, concluyó.