Luego de una larga temporada en Miami, Estado Unidos, y tras su regreso a las redes sociales, la vida de Loly Antoniale dejó de ser una incógnita desde que volvió a pisar suelo argentino. La modelo se encuentra en Córdoba disfrutando de unos días junto a su familia durante el verano.

A través de su perfil de Instagram, la joven comparte parte de su día a día entre las sierras y deja ver parte de la intimidad de sus vacaciones en el país. Pero en medio de su estadía comenzaron a circular rumores que la vincularon con su ex Jorge Rial.

Loly Antoniale está en Argentina Foto: Instagram/soyLoly Antoniale

Según trascendió, Loly habría tenido un reencuentro con el conductor. Más tarde se instaló la versión de la separación de Rial con Romina Pereiro y la joven cordobesa fue tildada como la tercera en discordia.

Sin embargo, tras la ola de fuertes rumores que corrían tanto en medios de comunicación como a través de las redes, el ex presentador de “Intrusos” decidió romper el silencio y aclarar la situación. El periodista confirmó su ruptura con la nutricionista, con quien se casó en 2019, pero descartó en forma categórica que hubiera comenzado un romance con alguien más.

Loly fue una de las señaladas como posible amante de Rial, junto a una periodista de C5N. Pero ante estas versiones, el presentador se puso firme y al aire de su programa radial “Argenzuela” aclaró: “No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles”.

Loly Antoniale en Cordoba Foto: Instagram

Por su parte, la cordobesa se expresó en una de sus últimas publicaciones en su perfil público. “Felicidad es mirarse hacia dentro y sonreír al verse”, sentenció en el epígrafe de una foto donde posó con los pelos al viento y lentes de sol sin hacer ningún reparo de los chimentos que la involucraron.

Loly Antoniale desde un yate y en compañía de su mascota. Foto: Instagram/Loly An

La palabra de Jorge Rial

Cansado de los rumores que se instalaron desde hace días, el futuro presentador de “Sobredosis de TV” enfrentó los trascendidos y aseguró: “Acá no hay nadie. Estamos elaborando el duelo ya hace unos meses. Yo soy el público, Romina es una nutricionista que además es una gran mujer. Viví momentos felices con ella. Es una gran madre, persona, amiga y la está pasando mal por todo lo que se dice, no por nosotros, que tenemos todo claro”.