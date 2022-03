Jorge Rial se encontraba en pareja con Romina Pereiro desde hace varios años ya, pero en último tiempo la relación se encontraba deteriorada y el rumor de una tercera en discordia parece haber sido la gota que colmó el vaso.

Si bien, Jorge Rial aseguró que los rumores no tuvieron influencia en la separación, sí, estos fueron el motivo para que finalmente el periodista blanqueara la situación del matrimonio.

Jorge Rial y Romina Pereiro.

Durante el programa de radio “Argenzuela” (AM 710) Rial hizo su descargo ante los rumores “No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles”.

Sobre la hipótesis que circulaba de que se encontraba saliendo con una periodista del canal de noticias C5N expresó “Pusieron que estoy saliendo con una periodista de C5N, pero ahí entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía no fui ni siquiera a trabajar. No sé quién es pero no enchastren gente. Estoy solo y quiero estar solo. Uno se separa por eso. Salvo que te separes pensando en alguien, y no fue el caso”.

Jorge Rial y Romina Pereiro el día de su casamiento.

“Acá no hay nadie. Estamos elaborando el duelo ya hace unos meses. Yo soy el público, Romina es una nutricionista que además es una gran mujer. Viví momentos felices con ella. Es una gran madre, persona, amiga y la está pasando mal por todo lo que se dice, no por nosotros, que tenemos todo claro” finalizó su descargo el periodista.

Loly Antoniale uno de los nombres que salieron a la luz

Tras los rumores de la tercera en discordia en la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, lo cañones rápidamente apuntaron hacia Loly Antoniale, con quien el periodista salió durante un largo tiempo. Fue ante el comentario de Estelita, la ex esposa de Luis Ventura y panelista de Crónica TV, “Ella es el gran amor de su vida” que Rial no pudo mantenerse al margen del rumor y, arremetió “Los pasados están muy pisados”.

Ante los dichos Loly compartió una foto a través de su cuenta de Instagram disfrutando del calor del verano en un yate y en compañía de su mascota. En la publicación comenta “Felicidad es mirarse hacia dentro y sonreír al verse”, sin duda alguna, en respuesta al cruce entre Rial y Estelita.