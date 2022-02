En los últimos días Loly Antoniale sorprendió a todos con su regreso a la Argentina luego de instalarse en Miami, en Estados Unidos, desde hace algunos años. La modelo se encuentra en la provincia de Córdoba, su tierra natal, de visita y disfrutando del reencuentro con sus seres queridos, familiares y algunas costumbres locales.

A través de sus redes sociales compartió su emoción de estar en el país y subió diferentes posteos de su día a día. En Instagram, la ex de Jorge Rial reúne una comunidad de más de 700 mil seguidores que reaccionan a cada una de sus publicaciones.

Loly Antoniale está en Argentina Foto: Instagram/soyLoly Antoniale

Esta semana, la modelo dejó ver cómo pasó el día de paseo por la provincia y subió algunas fotos a su perfil. Se mostró en la puerta de una capilla, junto a su abuela y disfrutando de una típica peña folklórica en la noche donde hasta se animó a atinar algunos pasos. En ese sentido sumó en la descripción de las imágenes un breve comentarios de cada una y aseguró: “Alegría en mi corazón”.

Loly Antoniale se reencontró con su abuela Foto: Instagram/soyLoly Antoniale

Loly Antoniale volvió a la Argentina: los motivos

Desde que vive en la ciudad balnearia de los Estados Unidos la vida privada de la influencer es toda una incógnita. Sin embargo, trascendió que su regreso al país está relacionado a que muy pronto nacerá el hijo de su hermano y ella quiere estar en ese momento para concer a su nuevo sobrino.

Hay versiones que aseguran que se habría reencontrado con Rial, pero Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, lo desmintió. “Tengo gente muy amiga de ella que me contó que es mentira que se vieron en Miami. Aparte, Loly no quiere verlo por las cosas que dijo de ella, terribles… ¡hasta que andaba con un narcotraficante!”, lanzó en “El Run Run del Espectáculo”.