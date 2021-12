Jorge Rial comunicó a través de sus redes sociales en las últimas horas que es positivo a coronavirus. Por el momento, el conductor transita la enfermedad de forma leve y se encuentra aislado.

El conductor comunicó que tiene covid. Foto: Clarín

Cuál fue el mensaje que compartió Jorge Rial

A través de una historia de Instagram, Jorge Rial le contó a sus más de un millón de seguidores que se encuentra contagiado de coronavirus:

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, comenzó escribiendo.

El mensaje que compartió Jorge Rial en sus redes sociales. Foto: Instagram/jrial

“Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás”, aseguró.