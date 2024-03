Polémica en Córdoba: un municipio ordenó retirar un monumento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

La localidad cordobesa de Marcos Juárez quedó envuelta en una polémica nacional después de que el municipio ordenara quitar un monumento de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La decisión se tomó después del Día de la Memoria y provocó el repudio de la referente de Izquierda, Liliana Olivero.

Según precisaron los medios locales, la intendenta Sara Majorel ordenó que se removiera la estatua en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La figura había sido inaugurada días atrás en el “Paseo de los Escritores”.

POLÉMICA EN MARCO JUÁREZ: POR QUÉ RETIRARON EL MONUMENTO

La estatua se ubicaba en una de las plazas más frecuentadas de la región y evocaba al mítico pañuelo blanco. La figura rendía homenaje a los organismos de Derechos Humanos, previo a la conmemoración del Día de la Memoria el pasado 24 de marzo.

Sin embargo, pasada la fecha, el municipio la retiró y, según trascendió, alegaron que los artistas lo habían realizado sin la debida autorización del Concejo Deliberante.

LA IZQUIERDA DE CÓRDOBA REPUDIÓ EL RETIRO DEL MONUMENTO

La decisión de Majorel generó polémica en la localidad y en las redes sociales, donde rápidamente trascendió el video de los trabajos de retiro. Al respecto, la referente de Izquierda, Liliana Olivero apuntó contra la mandataria.

Referente de Frente de Izquierda. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

“Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad queremos repudiar enérgicamente a la intendenta Sara Majorel titular del ejecutivo municipal de Marcos Juárez , por ordenar el retiro de una obra artística homenaje “el pañuelo blanco”, como así también los pilares de “memoria, verdad y justicia”, ubicados en espacios públicos de esa localidad”, comenzó expresando.

Y cerró: “Una vez más el negacionismo intenta imponerse a través de estos actos que desde ya no solo repudiamos sino que exigimos la inmediata restitución. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Son 30.000!! Los pañuelos blancos siguen siendo bandera!!”.