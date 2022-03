Tras los polémicos mensajes compartidos en sus redes sociales, que generaron una gran repercusión durante el Día de la Memoria, la jefa comunal de Villa Los Aromos salió a explicar su postura. Es que, en los dichos, Nélida “Nelly” Morales había asegurado que no fueron 30 mil los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y que “no fue un genocidio, sino una guerra”.

A través de un extenso comunicado, la referente del PRO indicó que “hoy en día la gente sólo quiere escuchar lo que cree, lo que piensa para sí mismo, pero no profundiza en las expresiones de las que otro habla”, en referencia a quienes la criticaron. “En realidad el día de la Memoria es un día muy triste para nuestra Argentina”, consideró.

“Si queremos tener memoria por los hechos que ocurrieron en nuestra Patria tendríamos que ejercitar una memoria, pero no selectiva, sino una memoria que recuerde los hechos realmente como fueron”, señaló Morales. Y agregó: “Muy pocas veces se lee o se dice ‘la verdad’ completa y con todas las miradas, por eso está bueno leer todos los comentarios y ver todos los enfoques; pero esta jefa comunal no está defendiendo lo que no corresponde”.

Más adelante, la mandataria contó su experiencia durante ese gobierno de facto. “Yo viví esa triste historia, no me la contaron. La he vivido, y he sido gremialista durante aquellos años, y fui llevada detenida, viví horas de incertidumbre y temor, así que a mí que no me hablen de la democracia, de la falsa democracia, de la guerrilla… yo he vivido todas las historias, no las leí siendo escritas bajo la influencia de nadie; son mis experiencias de vida”, explicó.

En esta línea, Morales manifestó su repudio a los golpes de Estado e hizo una aclaración. “En lo que no estoy de acuerdo, bajo ningún punto de vista, es que se interrumpan las democracias. Tampoco estoy de acuerdo con la guerrilla, porque la Patria se defiende con el voto”, expresó.

Por último, la funcionaria les dejó un mensaje a quienes la cruzaron por sus dichos en las redes sociales. “Imponer el silencio al que piensa distinto es todo lo opuesto a la democracia, al diálogo, y también es una forma de violencia. Les recomiendo a los peronistas, y a los no peronistas, que lean el libro que el General Perón escribió en el exilio, llamado ‘La fuerza es el derecho de las bestias’”, sentenció.

El texto completo fue publicado en la página oficial de la comuna de Villa Los Aromos.