Goleador y capitán, Pablo Vegetti ha sido muy autocrítico sobre el desempeño de Belgrano en calidad de visitante en esta Primera Nacional que lo muestra en punta. Y destacó que juego ante Temperley fue de lo mejor que mostró el equipo, más allá del 1 a 1 de la chapa final.

“Hicimos un buen primer tiempo. Por ahí merecíamos ir ganando uno o dos goles arriba. Ellos nos llegaron en una jugada con un buen centro, nos convierten, nos empatan en el final y eso les dio en lo anímico un punto a favor. En el segundo tiempo el partido prácticamente no se jugó”, analizó el delantero.

“En el primer tiempo habíamos jugado bien y tendríamos que haber continuado de esa manera, pero no lo hicimos. También sabemos que cuando no se puede ganar hay que sumar. Sabíamos que Tucumán no jugaba y es un punto más que le sacamos en este largo y duro camino que tenemos hacia el objetivo”, rescató Vegetti.

Y enfatizó: “Uno quiere ganar en todos lados pero de visitante fue uno de los mejores partidos que jugamos, sobre todo el primer tiempo. Y lamentablemente no pudimos quedarnos con los tres puntos”.

Sin gol