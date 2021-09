El regreso a la presencialidad plena sigue dando que hablar en Córdoba, donde un colectivo de padres cuestiona el uso permanente de barbijos dentro de las aulas y pide por una modalidad más flexible u “opcional”, sobre todo para los niños más pequeños.

Sobre el tema, Soledad Cabral, del grupo Padres Autoconvocados, indicó que el pedido apunta a los alumnos de jardín y primaria de las escuelas cordobesas.

En tal sentido, opinó: “Somos muy respetuosos de la pandemia y los cuidados sanitarios. Queremos conversar sobre el atraso en la actualización de protocolos de las escuelas y sobre lo que produce que estén tantas horas con el barbijo puesto”, dijo a Cadena 3.

Seguidamente, la integrante y vocera del colectivo de padres hizo énfasis en la “baja probabilidad de contagio”, entre los pequeños: “No son importantes sectores de transmisión. La situación sanitaria ha mejorado: bajaron los contagios, las camas ocupadas y hay alta cobertura de vacunas”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que “la OMS sugirió el no uso de barbijo para menores de 11 años. Tiene efectos extremadamente nocivos: disminuye el oxígeno, baja las defensas, altera el funcionamiento cerebral, obstaculiza el proceso de socialización e interacción en la escuela, no ven los gestos y no se ven las caras”, culminó.