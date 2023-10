Orgullo argentino: un bailarín cordobés fue premiado en una competencia internacional

Prix de Lausanne es la competencia internacional de danza más importante del mundo. La semifinal latinoamericana se realizó en Córdoba y eligió a tres personas para pasar a la instancia final. Entre ellas, se encuentra el cordobés Guillermo Franco Rolutti.

Guillermo Rolutti, bailarín cordobés. Foto: Guillermo Rolutti

El bailarín se formó en el Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova, institución creada en 1960 para la formación de artistas profesionales y que funciona en el Teatro del Libertador. En la actualidad, el joven continúa su formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

ORGULLO NACIONAL: GUILLERMO GANÓ UNA COMPETENCIA INTERNACIONAL

Guillermo representará a Argentina en la final del Prix de Lausanne que se realizará en Suiza entre el 28 de enero y el 4 de febrero de 2024. El jurado de la competencia estuvo integrado por diversas personalidades del área.

La semifinal latinoamericana fue realizada en el Teatro del Libertador. Foto: Guillermo franco rolutti

Participaron Paloma Herrera, ex primera bailarina del American Ballet Theatre; Lidia Segni, ex primera bailarina y directora del ballet del Teatro Colón; Claudia Zaccari, ex primera bailarina de la Opera di Roma; Demian Vargas, supervisor del Prix de Lausanne y profesor internacional; y Diego Poblete, co-director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires.