“Nos mintieron los bomberos”: el desgarrador relato de vecinos que perdieron todo por los incendios en Córdoba

Durante este lunes, varios frentes de fuego se descontrolaron en la provincia de Córdoba. Uno de los puntos más calientes abarca el Valle de Punilla, donde los propios vecinos intentaron frenar el avance de las llamas. En ese lugar, dos baqueanos relataron el duro momento que atraviesan.

En horas de la tarde, la situación se complicó en el sector. “No tenemos gente trabajando. Los bomberos mienten a la gente. Dicen que están subiendo los móviles y no los mandan, se te ríen en la cara”, dijo el hombre a TN.

EL DESGARRADOR RELATO DE DOS HOMBRES EN MEDIO DE LOS INCENDIOS

“Subimos al campo de Las Minas, desde ruta 17 al sur. Cuando llegamos, nos encontramos con un montón de inconvenientes y un solo móvil de bomberos, que cuando vino el fuego, se retiraron”, relató uno de los baqueanos. “Regresamos a nuestro campo y empezamos a pasar el parte de lo que sucedía arriba, pero ese móvil informaba a la base Capilla del Monte que no había fuego activo”, agregó con indignación.

En este sentido, explicó que aquél móvil de bomberos mintió a la base y por eso, no tuvieron asistencia. En medio de la desesperación, el otro hombre contó que se les quemó todo. “Somos criadores de caballo criollo, no nos quedó un caballo, no nos quedó un alambre. No vinieron los bomberos, no tenemos quien nos ayude”, manifestó.

“Esto es un viva la peca. Yo vivo colaborando con ETAC porque a la base de Capilla del Monte la armé yo”, relató su compañero.