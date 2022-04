Mientras Ezequiel, el adolescente que cayó del túnel de Plaza España, sigue internado en grave estado, sus padres salieron a hablar y pidieron que se reconozca a quienes lo perseguían. La familia del joven aseguró que la Policía ya sabe de quien se trata, porque no es la primera vez que protagonizan un disturbio semejante.

“No tengo palabras para explicar lo que estamos pasando. Nos sentimos mal, porque vemos a nuestro hijo ahí en una cama. Sentimos impotencia porque es una cosa tremenda lo que estamos pasando”, aseguró Silvina, la madre del adolescente. “Ezequiel sigue internado en estado crítico. Se ha logrado mantener estable, pero los golpes que ha sufrido son de gravedad”, explicó Hugo, el padre, en diálogo con El Show del Lagarto.

“No saben lo que es tener un hijo tirado por algo que no se merecía”, lamentó -entre lágrimas- la progenitora de Ezequiel. Y enfatizó: “Necesitamos saber qué pasó y que los que tengan que pagar, paguen, que terminen presos”.

En este sentido, la mujer contó que todo inició con una “pelea en un boliche de Nueva Córdoba, en donde un grupo de aproximadamente 15 personas estaba atacando a uno de los amigos de Ezequiel”. “Cuando salen del boliche, los empiezan a seguir y les dicen cosas. Ezequiel sale corriendo porque en un momento vio que tenían armas”, explicó Silvina y remarcó que ahí es cuando se produce el tremendo accidente.

Aseguran que la Policía estaba en el lugar y “no hizo nada”

“Los chicos me dicen que eran varios los que lo estaban siguiendo, que era una bandita bastante conocida por la Policía, que ya sabe quienes son y que siempre están provocando ese tipo de disturbios”, señaló la madre del joven. Y señaló: “A mí lo que me preocupa es qué pasó con la Policía porque todos los chicos dicen que no hacía nada, que miraban y decían ‘que se separen solos’”.

Por su parte, el padre de Ezequiel aseguró que “los chicos aducen que había tres móviles de la Policía parados en la puerta del lugar, con las sirenas prendidas”, pero que “no se bajó nadie”.