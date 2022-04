Un gravísimo hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, donde un joven cayó por el túnel de la Chacabuco, en pleno Nueva Córdoba. El menor se encuentra en grave estado, y sus padres aseguran que escapaba de una patota que quería golpearlo.

Todo ocurrió cerca de las 5 de la mañana del sábado, cuando cerraban los boliches de la calle

Larrañaga. Al parecer, la víctima de 17 años, intervino en una pelea intentando rescatar a un joven, y los agresores lo persiguieron para golpearlo. En este contexto, habría saltado por el túnel, con la intención de librarse de sus acechadores.

La palabra de los padres

“Los chicos dicen que había una banda que les quería pegar y salieron a correr. Él no quería pelear y empezó a escapar. Ahí fue cuando lo empezaron a seguir. No sé qué quiso hacer, saltó al túnel”, dijo Silvia, madre de la víctima, en comunicación con Cadena 3.

Su padre también apoyó la versión y compartió: “Por lo que contaron él en ningún momento peleó. Esta gente le pegaba a un chico adentro del boliche y él se metió porque eran muchos los que peleaban. Lo marcaron y lo esperaron”.

Ambos comparten la versión de los jóvenes que mencionan la posibilidad de que la banda de violentos tenía armas en su poder.

Alcohol y violencia, las palabras de un testigo

“Estos chicos son conocidos. Siempre van a todos los boliches y gastan fortunas en alcohol. El finde anterior me miraron mal y uno de los chicos del lugar me dijo que no les diga nada, que son como 10 y andan en la pesada, y que me iban a arrancar la cabeza”, compartió Agustín, un testigo del hecho, a La Voz, haciendo referencia a los agresores.

El joven asegura que todos conocen a la banda y “siempre buscan pelea”. Según compartió, la gente salía tranquilamente del boliche, cuando dos comenzaron a pelear y algunos integrantes de este grupo de “pesados” empezaron a meterse. “Siempre peleaban en ventaja, tres o más contra uno, y sin ningún freno”, explica, “debe haber unos 200 testigos y 100 videos de lo que pasó”.

“A un joven lo durmieron de una piña, luego le pega una patada en la cabeza, como si fuera una pelota de futbol y ahí comenzó a sangrar, todo el mundo empezó a gritar, parecía que lo habían matado. Llegaron los policías y auxiliaron al pibe inconsciente que estaba en el suelo. Nosotros no vimos más nada porque nos fuimos del lugar”, indicó.

Estado de salud de la víctima

Tras la caída en túnel de la Chacabuco, un servicio de mergencias asistió al adolescente y lo trasladó al Hospital de Urgencias. Según trascendió, ingresó al nosocomio con traumatismo de cráneo y de tórax.

El director del Hospital de Urgencias, Mariano Marino, indicó a ElDoce.tv que el paciente sufrió hundimiento en el cráneo y por el sangrado se le generó una hipertensión endocraneana. Por esta razón, fue sometido a una cirugía para descomprimir la zona. Marino también reveló que le realizaron un drenaje de tórax debido a un colapso en el pulmón derecho –filtración de aire en el espacio entre los pulmones y la pared torácica-.

Actualmente está cursando el postquirúrgico, en coma farmacológico y bajo asistencia respiratoria mecánica. “Su pronóstico es reservado y no trasladable, por lo que seguirá internado”, detalló el director médico.