“No escuchan a nadie, creen que tienen la verdad”: Dante Rossi criticó al Gobierno de Córdoba por la inseguridad

En las últimas semanas, la ciudad está atravesando una seguidilla de robos que cada vez aumentan más. Por este motivo, el legislador radical, Dante Rossi, juzgó las medidas de seguridad que se ejercen por parte del gobierno y las fuerzas policiales de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, Rossi se mostró enojado y opinó sobre el “no accionar” del intendente de la ciudad y dijo que las autoridades niegan el problema. “Este es un Gobierno que no escucha a nadie: Llaryora hace un show sobre lo que van a hacer en el Parque Sarmiento y es eso, un show”, reclamó.

Qué dijo sobre la inseguridad en Córdoba

El legislador comparó Córdoba con Buenos Aires y planteó que en la ciudad porteña “han puesto chips y códigos QR en el subte para hacer denuncias desde ahí, hay también cabinas en los shoppings. El centro de monitoreo del 911 indica que en Buenos Aires han reducido el 65% de delitos de robos y hurtos desde 2017″.

Además, criticó la forma en que se resuelven las denuncias en nuestra ciudad. “Acá para hacer una denuncia se puede llegar a tardar hasta siete horas”.

Según Rossi en la ciudad de Córdoba se dejaron de implementar muchas medidas de seguridad, y dijo que “más del 60% de los cordobeses no saben quién es la Policía Barrial, por ejemplo. No es una cuestión mágica: de 20 mil policías en la ciudad, de los cuales 4 mil no están en la calle”, expresó.

También, reclamó el sistema de cámaras de la ciudad destinado a las fotomultas haciendo hincapié en que sólo son utilizadas para ese fin y no para seguir los delitos en las calles. “No hay un centro de control coordinado que actúe rápidamente”, dijo Dante.

El legislador hizo foco en que se necesita “un patrullero por hora en cada una de las calles de la ciudad”, y concluyó haciendo referencia a la falta de organización y diagramación, y subrayó que tiene que haber una búsqueda de soluciones.