Un delivery fue atacado a ladrillazos por delincuentes en Córdoba: tuvo que ser atendido de urgencia

Un repartidor de comidas fue atacado por ladrones cuando pasaba por boulevard Los Andes, de barrio Alta Córdoba. Delincuentes le tiraron un ladrillo en la cabeza y le rompieron el casco. Inmediatamente, debió ser hospitalizado.

Todo ocurrió el jueves pasado, cuando un hombre se encontraba trabajando de delivery y fue atacado con un ladrillo en la cabeza. En diálogo con El Doce, Cristian, la víctima dijo: “Los vi llegar con un ladrillo en la mano, aceleré más fuerte y me impactó en la cabeza”.

Pese a que intentó esquivar el golpe, el ladrillo le atravesó el casco y lo hirió. Afortunadamente, pudo controlar la estabilidad en la moto y siguió hasta llegar a una estación de servicio para pedir ayuda.

El casco quedó partido tras el ladrillazo. Foto: El Doce

LOS DELINCUENTES ATACARON A UNA MUJER MINUTOS ANTES

Al llegar a la estación, Cristian se encontró con una mujer a la cual “hacía 20 minutos los mismos ladrones le tiraron un ladrillazo para robarle”. La señora sufrió una quebradura en uno de sus brazo, producto del ataque.

Luego, el repartidor fue asistido en el Hospital de Urgencias, donde le tuvieron que hacer tres puntos en la cabeza por el gran impacto del ladrillo.

La víctima aseguró que los malvivientes “le tiraron a matar” y dijo que como no pudieron con la mujer, “lo atacaron a él”. “No me mataron ni me robaron, hoy estoy vivo”, expresó aún en shock.