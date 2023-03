Inseguridad en Córdoba: el video del doble asalto de motochoros en Nueva Córdoba

En otro violento hecho de inseguridad en Córdoba, cuatro ladrones protagonizaron un doble asalto este domingo por la mañana en barrio de Nueva Córdoba. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las siete de la mañana, en las fueras de un bar ubicado sobre la calle Crisol, entre Buenos Aires e Independencia. Allí, los motochoros asaltaron en simultáneo a cuatro mujeres que transitaban por la zona.

Primero, dos de los ladrones abordaron a dos de las víctimas en la veredas. Una de ellas alcanzó a escapar, en tanto, la otra quiso esconderse pero fue alcanzada por el delincuente que volvió sobre sus pasos y la agredió luego de que la otra mujer huyera.

La víctima, acorralada y desde el suelo, forcejeó con el ladrón que, ante la resistencia, la golpeó en la cabeza con los puños. Finalmente, la joven soltó su celular y el motochoro escapó con su cómplice en la motocicleta.

En simultáneo pero en la vereda del frente, otros dos delincuentes abordaron a las otras dos mujeres. Las víctimas volvían de un boliche. Como en el caso anterior, una de ellas llegó a escapar. Sin embargo, el delincuente logró arrebatarle el teléfono celular a la otra mujer. Tras esto, escapó con su cómplice en moto.

EL TESTIMONIO DE UNA DE LAS MUJERES AGREDIDAS

María es la mujer agredida en el ataque que quedó registrado casi en primer plano por las cámaras del bar. En dialogo con La Voz, explicó que tanto ella como la otra joven que aparece en la filmación trabajan en ese local.

“Cerramos a las tres de la mañana, dejamos nuestras cosas y nos fuimos para un bar en la avenida (José Manuel) Estrada”, indicó. El asalto ocurrió cuando las mujeres volvieron al lugar para retirarse con sus cosas. De hecho, la amiga de María, quien pudo huir de los asaltantes, se retiraba con su mochila en hombros.

“Mi amiga tuvo la reacción de correr, en un tramo se cayó. Yo me quedé acorralada. No le quise dar el celular y ahí empezó el forcejeo. Le dije ‘no me saques el celular que es lo único que tengo’ y me respondió ‘no te hagas pegar al p...’”.

Cansados de los robos, vecinas y vecinos salieron a protestar en Nueva Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

La mujer completó: “Hizo que me golpeé contra unos ladrillo. Ya no podemos estar tranquilos. Trabajo hasta las tres de la mañana y pese a vivir en una zona transitada tengo que tomarme un taxi por el miedo a que me roben”. Todavía no radicó la denuncia. Sigue asustada y optó por no salir a la calle.

LA ZONA DEL PATRULLAJE DEL CUERPO MOTORIZADO

La Policía de Córdoba puso en funciones al Cuerpo Motorizado Nueva Córdoba, para incrementar el patrullaje en la zona del barrio y también en el Parque Sarmiento, a raíz de los múltiples casos pillaje y otros delitos.

El Cuerpo Motorizado de Nueva Córdoba. (Policía de Córdoba)

Este nuevo cuerpo policial está dedicado a realizar una tarea preventiva para reforzar y doblar la apuesta en materia de seguridad. “Estas motos patrullas tienen la facilidad por su versatilidad debido al terreno y al tránsito para poder acudir de forma más ágil ante cualquier requerimiento”, informaron fuentes policiales.

Asimismo, en Nueva Córdoba y Parque Sarmiento, donde en las últimas semanas ocurrieron hechos de inseguridad y detuvieron a 21 jóvenes, 19 de los cuales eran menores de edad, se dispuso un operativo especial con unidades móviles comandadas por personal de Policía Barrial.