Habló una de las médicas que fue apuntada en el Hospital Eva Perón: “No sé cómo volver al trabajo”

Una situación de extrema violencia e inseguridad se vivió el pasado domingo a la madrugada en el hospital cordobés Eva Perón. Un hombre ingresó al nosocomio y apuntó con un arma a los profesionales que estaban atendiendo a un herido de bala, aparentemente hermano del atacante.

Las médicas y enfermeras del lugar no terminaron heridas, y ambos delincuentes se fugaron. Ante esto, Érica, una de las profesionales afectadas, habló con Arriba Córdoba: “Me dio mucha impotencia porque estabamos trabajando. Las doctoras lo estaban asistiendo”.

Foto: Archivo

La mujer contó que sólo pidieron que el atacante saliera de la sala donde estaban atendiendo a su compañero herido, quien tenía un disparo en una de sus piernas. En ese momento, el hombre se impacientó, sacó un arma y, apuntándoles a la cabeza, amenazó a los médicos.

La angustia de una de las médicas atacadas y el pedido de seguridad

“No sé como volver. Tengo mucha angustia. No sé si tomarán represalias porque los denunciamos o no. Pero, no se puede trabajar así; yo no me puedo quedar ahí porque tengo una hija”, manifestó angustiada Érica.

Posteo de una de las víctimas. Foto: Instagram

La mujer señaló que hicieron la presentación a la Policía y estuvo siete horas en el destacamento. Al respecto, la médica pidió: “Hicimos la denuncia porque es importante que esto no quede en la nada. Queremos más seguridad, porque es insostenible. La violencia que sufrimos es indescriptible”.

En el mismo sentido, agregó: “Todos los días pasa algo. Pasamos a naturalizar que un tipo nos rompa las puertas para que lo atendamos rápido, porque para uno su patología es una emergencia”.

Respecto a la inseguridad en el nosocomio, el doctor Guillermo Checchi, director del Hospital Eva Perón, explicó que se reunieron con autoridades de seguridad y del ministerio de Salud para solicitar mayores efectivos policiales en el lugar.