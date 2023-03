Córdoba: médicas del Hospital Eva Perón fueron apuntadas con un arma mientras asistían a un hombre herido

El domingo a la madrugada, ingresó a la guardia del Hospital Eva Perón un hombre lesionado por un arma de fuego. Mientras las médicas atendían a la víctima, uno de los acompañantes del señor ingresó a la sala y sacó un arma para amenazarlas. Le exigía al personal de salud que salvaran la vida de su compañero.

El episodio ocurrió cerca de las dos y media de la madrugada del domingo, en el establecimiento ubicado en en avenida Santa Ana al 4800, en barrio Las Violetas. Un hombre ingresó a la guardia en silla de rueda, con una herida de bala. Al ser atendido por el personal de salud, sus acompañantes debieron esperar afuera de la sala.

Minutos más tarde, mientras lo atendían, volvió a ingresar uno de los compañeros con un comportamiento extraño. Una de las doctoras que estaba presente le pidió que por favor se retire. El hombre sacó un arma, apuntó hacia la cabeza de la joven y le pidió que salvaran la vida del accidentado.

Posteo de una de las víctimas en sus redes. Foto: Instagram

QUÉ DIJERON LAS MÉDICAS SOBRE LA INSEGURIDAD EN EL HOSPITAL

Érica, una de las víctimas, le contó a El Doce que se quedó “paralizada porque pensé que disparaba. La enfermera se arrodilló y la otra médica en la reacción salió corriendo pidiendo que lo detengan, pero nadie lo paró”.

Realizaron la denuncia pasadas las nueve de la mañana en la Unidad Judicial 21. “La violencia no empezó hoy ni fue hoy a la madrugada, es continua porque vienen, te piden velocidad en la atención y el personal es poco”, lamentó Érica.

Y agregó que “estuve siete horas esperando para me tomaran la declaración, pero me quedé porque voy a intentar que esto cambie. El equipo es fantástico, la voluntad que hay pocas veces la he visto, pero esto sobrepasó todos los límites”.

Los trabajadores del hospital reclamaron más medidas de seguridad en la guardia del establecimiento. A su vez, esperan una respuesta por parte del Ministerio de Salud.