Vecinos de Córdoba siguen reclamando por más seguridad: “No somos Rosario”, fue la respuesta de las autoridades

El pasado viernes tuvo lugar una concentración por parte de los vecinos de distintos barrios de Córdoba, con el objetivo de reclamar por la falta de seguridad. La manifestación se realizó en el Patio Olmos, donde varias personas llegaron con carteles. Por el momento, no hay respuestas claras por parte de las autoridades.

En el marco de una serie de concentraciones bajo el lema “Por nuestra seguridad”, los vecinos de la ciudad reclamaron por más leyes que protejan a los ciudadanos. En diálogo con Vía Córdoba, Roberto Morán, referente del barrio Alto Alberdi, dijo que por suerte “hubo bastate gente” que se sumó a la convocatoria.

Al consultarle sobre el posible accionar de las autoridades, con vos preocupante dijo que “el viernes el ministro de seguridad dijo que Córdoba no es Rosario”, a lo cual agregó, “nos miente en la cara, que el ministro entre a los barrios y vea como están hoy, no se puede ingresar”, dijo Morán.

Por el momento, los vecinos no tienen ninguna respuesta concreta por parte del gobierno. Roberto sostuvo que “no vamos a parar hasta que no tengamos los derechos que la constitución nos da, como es el derecho a vivir”, dijo cansado de la situación que esta viviendo Córdoba hoy en día.

Movilización de vecinos en Córdoba. Foto: Gentileza

CÓMO SEGUIRÁ LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD EN CÓRDOBA

Casi todas las semanas, se realizan marchas en diferentes barrios y lugares de la ciudad. Morán afirmó que desde el año 2020 están presentado cartas y reclamos a las autoridades, quienes no toman un correcto accionar para minimizar los problemas de inseguridad.

En los próximos días seguirán los reclamos y habrá nuevas concentraciones en diferentes lugares de Córdoba. “Durante la semana haremos una reunión entre los vecinos para definir la próxima estrategia a seguir”, anticipó el referente.

“Estamos viendo cuándo juntarnos. Somos gente de trabajo, estamos haciendo esto que ni si quiera nos corresponde como ciudadanos, las autoridades lo deberían hacer”, concluyó Morán, ante la consulta de una próxima movilización.