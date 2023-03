La crítica de una cordobesa, víctima de robo: “Aparte del susto, se suma la desolación de la Policía”

Luciana Allende se suma a la larga lista de víctimas de la inseguridad que azota a Córdoba. La joven estaba sobre boulevar Perón, a una cuadra del Centro Cívico, cuando dos hombres la acorralaron y a punta de cuchillo, le robaron el celular.

“Hoy me tocó a mí. No traigo ninguna novedad, lamentablemente. Me robaron el celu, 9.45am, a la vuelta de la comisaría, pleno Bv. Perón, a una cuadra del panal y al frente de una dependencia nacional”, escribió Luciana en sus redes sociales, el pasado miércoles.

En diálogo con Vía Córdoba, la víctima contó: “Volvía de la Terminal hacia barrio General Paz cuando dos tipos me encerraron. Uno tenía un cuchillo y me amenazaba con eso, el otro tenía una manta que parecía que era de los que duermen en la zona”.

Después del susto, la desolación: el reclamo de la víctima a la Policía de Córdoba

Luciana manifestó que después del susto, llegó la desolación por parte de la Policía de Córdoba. “Frené un patrullero, le mostré a los ladrones que estaban en la esquina parados, y me dijeron que no podían ir porque estaban con otra tarea”, lamentó.

La joven manifestó que no le ofrecieron acompañarla a hacer la denuncia, ni ningún tipo de ayuda. “Dejaron a una persona en la calle que había sido amenzada con un cuchillo viendo como el ladrón se iba lo más tranquilo”, reclamó.

Finalmente, cerró: “Aparte de todo el susto y la violencia, se suma la desolación de que la Policía no está para ayudarte. Me puede volver a pasar a mí o a un conocido; hoy, mañana, cualquier día, porque no hay un plan de nada. Córdoba es tierra de nadie.”